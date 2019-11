Liveblog: Prosus en Takeaway

Update 11:30 uur: Kiadis

Opnieuw stijgt het biotechaandeel Kiadis flink. Is er een shorter actief? Er zijn nauwelijks shortposities bekend in Kiadis, de laatste melding is al van meer dan een jaar geleden. In België zijn een paar andere biotechaandelen ook flink gestegen, zoals Celyad (+18%) en ASIT Biotech (+20%) overkwam hetzelfde.

Vooralsnog staan we voor een raadsel: in het geval van Kiadis is het evident dat hun belangrijkste onderzoeksmedicijn is stopgezet en dat het bedrijf zich nu focust op de eerder dit jaar overgenomen onderzoeken van Cytosen. Het aandeel is nu speelbal van speculanten waardoor het alle kanten opvliegt.

De ceo van Kiadis, Arthur Lahr, spreekt op 30 november a.s. in Rotterdam bij het congres van de SRB, een afsplitsing van de VEB. Niet alleen Kiadis is daar aanwezig, ook de ceo's van ICT Group (Jos Bleije), Basic-Fit (René Moos) en Snowworld (W. Moerman) geven acte de présence.

Het programma is in het Groothandelsgebouw in Rotterdam (naast CS) en duurt van 09:50 tot 16:00 uur. Niet-leden van de SRB betalen €60 maar daar zit een lunch bij in én een mandje fruit uit de Betuwe. Aanmelden kan via de webviste van de SRB, www.stichtingsrb.nl. of via mail naar info@stichtingsrb.nl.

Update 11:15 uur: Berdowski en Niels

Onze Niels zit zometeen bij BNR om radioluisteraars bij te praten over de beurs vandaag. In hetzelfde programma zit Peter Berdowski, de ceo van Boskalis, dat vanochtend een aantal leuke orders bekendmaakte. Uit ons nieuwsbericht:

De verschillende opdrachten voor zwaar zeetransport die Boskalis heeft binnengesleept zijn positief en geven aan dat de vooruitzichten in die sector aan het verbeteren zijn. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op het nieuws. De orders hebben een gezamenlijke waarde van circa 120 miljoen dollar. Het merendeel van de projecten zal naar verwachting in 2021 en 2022 worden uitgevoerd.

Volgens KBC liet Boskalis zich in de handelsupdate over het derde kwartaal al positiever uit over zwaar zeetransport. De Belgische bank stelt wel dat het herstel nog steeds broos is en wordt beïnvloed door macro-economische omstandigheden. KBC hanteert een accumulate-advies voor Boskalis, met een koersdoel van 22 euro. ING sprak eveneens van gunstig nieuws voor Boskalis, met uitbreiding van de orderportefeuille bij zwaar zeetransport. De bank heeft een buy-advies en een koersdoel van 26,25 euro voor de onderneming.

U kunt het programma hier beluisteren en hier zelfs zien.

Update 11:15 uur: Prosus en Takeaway

Het gevecht rond JustEat verhevigt zich. Prosus stuurt een mail uit waarin ze aandeelhouders waarschuwt voor tegenvallende koersontwikkeling bij JustEat, gelijk de Amerikaanse tegenhanger GrubHub. Dat laatste bedrijf daalde fors naar aanleiding van tegenvallende kwartaalresultaten.

#Prosus geeft min of meer een winstwaarschuwing voor een ander bedrijf. Best attent. Zegt dat aandeelhouders #JustEat beter hun cashoffer kunnen accepteren, met verwijzing naar daling #Grubhub. pic.twitter.com/m6I0M96RKy — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 20, 2019

Het bod van Prosus bedroeg GBP7,10 , een cashbod terwijl Takeaway een bod in aandelen deed. Omgerekend is dat, met de huidige koersstijging van €71 naar weer €83, ongeveer GBP 6,94. De keuze die aandeelhouders JustEat moeten maken is derhalve óf een zak geld, óf meedoen in de nieuwe combinatie Takeaway/JustEat.