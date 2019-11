Fondsenrondje: Handelszorgen

Met dank aan de Amerikaanse President Donald Trump koerst de AEX 0,7% in het rood. Hij dreigde gisteravond de importtarieven te verhogen als er geen handelsdeal met China komt.

Het is niet de eerste keer dat hij dit doet, maar toch reageren de markten erop. Misschien wordt dit wel als excuus aan gegrepen om wat winst te nemen, want de beurzen zijn de laatste maanden hard omhoog gespoten.

Vandaag staat er niet zoveel op de agenda. Alleen de fed-notulen die rond 20.00 uur openbaar worden gemaakt, zijn interessant. Dan komen meer te weten over wat de Fed-leden met elkaar hebben besproken. Grote verrassingen worden er echter niet verwacht.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei vorige week namelijk dat de arbeidsmarkt verder verkrapt en dat de Amerikaanse consumentenbestedingen robuust zijn. Daarnaast zag hij signalen van progressie omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China. Allemaal redenen om de rente niet verder te verlagen.

Koopadvies Adyen

Adyen (+0,5%) is één van de weinige op het Damrak. Het betaalplatform profiteert van een adviesverhoging van de analisten van Bank of America. De Yankees zetten het aandeel op de kooplijst en verhogen het koersdoel met €104 naar €836.

Ten opzichte van de huidige koers impliceert dit een upside van 28%. De analisten van de Amerikaanse zakenbank vinden dat de groeiverwachtingen te conservatief zijn, waardoor de waardering te laag is.

Op dit moment koerst het aandeel Adyen tegen 69 keer de getaxeerde winst voor 2020. Hier staat tegenover dat analisten verwachten dat het bedrijf de komende twee jaar met minimaal 35% per jaar groeit. Kortom, u betaalt een hoge prijs, maar daarvoor krijgt u wel een mooi groeibedrijf terug.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Adyen heeft het met een plus van 60% uitermate goed gedaan sinds de beursgang. Dat terwijl de koers op de eerste handelsdag helemaal door het dak ging. Was het achteraf toch nog een geschikt moment om in te stappen.

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omlaag en daarmee houden we de schade aanmerkelijk beter beperkt dan de Duitsers (-1,1%). Ten opzichte van de Fransen (-0,6%) presteren we in lijn.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 8,8% en noteert 12,6 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,3% in het rood.

De euro zakt 0,1% noteert 1,107 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,23%) en Duitse (-0,37%) rente dalen drie á vier basispunten.

Goud (+0,2%) maakt zijn naam als veilige haven waar.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (-0,1%) blijven dicht bij huis. De afgelopen dagen kelderde het zwarte goud fors.

Bitcoin (-0,7%) is het ook helemaal kwijt.

Het Damrak

De financials liggen er niet voor de eerste keer dit jaar ronduit beroerd bij. Met name ABN Amro (-2,4%) valt erg tegen. Nog 1% eraf en er staat een nieuwe all time low op het bord.

(-2,4%) valt erg tegen. Nog 1% eraf en er staat een nieuwe all time low op het bord. ASML (+0,1%) zorgt ervoor dat de AEX de schade nog enigszins beperkt houdt.

(+0,1%) zorgt ervoor dat de AEX de schade nog enigszins beperkt houdt. Oliegerelateerde aandelen hebben het zwaar. Zowel Royal Dutch Shell (-1,7%) als SBM Offshore (-1,8%) geven behoorlijk wat terrein prijs.

(-1,7%) als (-1,8%) geven behoorlijk wat terrein prijs. Boskalis (+0,5%) haalt een paar mooie orders binnen voor zware zeetransporten. Deze hebben een gezamenlijke waarde van ongeveer $120 miljoen. De analisten van ING spreken van een gunstige ontwikkeling en handhaven het aandeel op de kooplijst.

(+0,5%) haalt een paar mooie orders binnen voor zware zeetransporten. Deze hebben een gezamenlijke waarde van ongeveer $120 miljoen. De analisten van ING spreken van een gunstige ontwikkeling en handhaven het aandeel op de kooplijst. Arcadis (-3,9%) krijgt een flink pak rammel. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden.

(-3,9%) krijgt een flink pak rammel. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden. Hetzelfde geldt voor Alfen (-3,8%). De specialist in energie-oplossingen maakt wel vaker gekke sprongen.

Over gekke sprongen gesproken. Kiadis (+17,1%) gaat helemaal door het dak. De koers staat al ruim boven het niveau van voor het bericht dat het biotechbedrijf stopt met de ontwikkeling van ATIR101.

(+17,1%) gaat helemaal door het dak. De koers staat al ruim boven het niveau van voor het bericht dat het biotechbedrijf stopt met de ontwikkeling van ATIR101. Kendrion (-1,6%) weet nog niet te profiteren van een koersdoelverhoging van Berenberg.

Adviezen