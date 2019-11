Tweede weekwinnaar speelt 34% bij elkaar Categorie: Overig

Ook de tweede speelweek van de Slimste Belegger-competitie ligt alweer achter ons en dat betekent dat we een winnaar hebben. Mevrouw De Redelijkheid-Kist behaalde de beste resultaten. Onder spelnaam Coby zette zij in de tweede week een rendement van 34% neer. Ze maakte onder meer mooie ritjes met een short op olie en een long op zilver. Met deze prestatie sleept ze een Sonos Beam Soundbar in de wacht. Gefeliciteerd! Over De Slimste Belegger In samenwerking met IEX en Belegger.nl organiseert BNP Paribas Markets de Slimste Belegger, het leukste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis beleggingsspel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's. En u heeft natuurlijk de mogelijkheid een ervaren beleggingscoach te selecteren, zoals Royce Tostrams of Nico Inberg. Doet u nog niet mee aan de Slimste Belegger? Meld u dan niet alleen aan voor de Masterclass, maar ook meteen voor het spel. Zo profiteert u niet alleen van de exclusieve tips en begeleiding van uw eigen coach, maar maakt u ook kans op mooie prijzen.

