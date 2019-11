We gaan de week weer fris van start met een opening van de AEX die dichtbij, of misschien wel hoger dan AEX 600 ligt. De Amerikaanse beurzen deden het uitstekend vrijdagavond en dit weekend werd er nog een extra kooltje op het vuur gegooid:

Top #trade negotiators for China and the United States agreed in their latest phone call to remain in close communication after "constructive" discussions on each other's core concerns for a phase-one deal, the Ministry of Commerce said on Sunday. https://t.co/j16hiRz46s pic.twitter.com/jFbTI103lm — Invest in China (@investing_china) November 18, 2019

Daarnaast heeft China vannacht de reporente omlaag gebracht en ook dat gaf de markten in Azië wat voeding.

???? #China cuts short-term funding rate for first time since 2015 - Reutershttps://t.co/flqyTu37zy — Christophe Barraud?? (@C_Barraud) November 18, 2019

Het was de eerste keer sinds 2015 en de verlaging was minimaal, van 2,55% naar 2,5%, maar toch. De verlaging is volgens sommigen een indicatie dat de Chinese regering meer zal doen om de groei in eigen land op deze manier verder aan te jagen.

Beursgang Aramco

Gisteren is de inschrijving begonnen voor de beursgang van wat het grootste beursfonds ter wereld moet worden, het staatsoliebedrijf van Saoedi-Arabië. Er staan 200 miljard aandelen uit, daarvan worden er 3 miljard aangeboden.

De prijs komt uit tussen de $8 en $8,53 en het dividendrendement komt uit op ongeveer 4,5%. In dit Premiumartikel leest u alle inns en outs.

Introductieprijs voor beursgang Saudi Aramco is bekend: 8-8.5 dollar. Dividendrendement stuk lager dan bij #Shell:https://t.co/ApL3xE6YHL pic.twitter.com/FcsPTD8mQc — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 17, 2019

Geen emissie Greenyard

De langverwachte kapitaalverhoging van de in moeilijkheden geraakte Belgische fruit- en groentehandelaar Greenyard komt er NIET: de onderneming zegt een beter eerste halfjaar te hebben gehad dan verwacht en denkt op zelfstandige basis te kunnen overleven.

Het bedrijf draagt een grote schuldpositie met zich mee van meer dan 5 maal de ebitda. Beleggers staan hier dus op het verkeerde been, er zit overigens weinig short (0.6%) in het aandeel.

Futures hoger

De futures staan licht hoger, wat wijst op een opening rond de AEX 600. In Azië doen de beurzen het goed, de Nikkei staat 0,8% hoger. De Dow Jones ging door de 28.000 vrijdag en momenteel staat deze alweer bijna 100 punten hoger.

De AEX-opening staat voor nu, u kunt dat altijd zien op de IEX-ONE, op 599,60. Er is weinig tot geen Nederlands beursnieuws, de kruimels leest u in het nieuwsoverzicht.

Lagarde spreekt

Verder zal de nieuwbakken ECB-president Christine Lagarde in Frankfurt haar eerste speech geven tijdens de Euro Finance Week. Holger zocht even uit hoe het met de banken gaat in de EU en dat is niet best:

Good morning from Germany, where Euro Finance Week starts in Frankfurt today. New ECB President Lagarde will give her first speech. The situation for European banks is dramatic. The combined mkt cap of top 10 EZ banks is smaller than that of JPM. https://t.co/dFr5l7vfdo via @welt pic.twitter.com/rS6m6PvOXr — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 18, 2019

Christine zal ongetwijfeld in haar speech opnieuw de Duitsers oproepen tot investeren in eigen land, het zogenaamde fiscale stimuleren.

België: Finance Avenue

In Brussel werd zaterdag door financieel dagblad De Tijd het jaarlijkse Finance Avenue georganiseerd. Het eindigt altijd met een aandelendebat, waar uiteraard de nodige tips over de meer dan 3000 bezoekers uitgestrooid worden.

Uit Nederland vielen Wereldhave en Prosus in de prijzen. De analisten riepen op vooral op achtergebleven aandelen te letten.

Beursexperts op slotdebat #FinAv19: 'Koop aandelen die uit de gratie zijn'. Via @TSimonts @GertBakelants Laurence De Munter Bernard Busschaert & @SergeMampaey https://t.co/sQddOrWdeY — Christophe De Rijcke (@cderijcke) November 16, 2019

De tien grootste shortposities via shortsell.nl:

De agenda is heel bescheiden vandaag:

09:00Coca-Cola European Partners notering €0,62 ex-dividend

13:00Campbell Soup Q3-cijfers

