TA: Roundophobia voor de AEX

Het bereiken van de 600-puntengrens heeft geleid tot roundophobia, een bijna obsessieve aandacht voor ronde getallen.

De 600 puntengrens op de AEX, het hoogste punt sinds begin 2001, heeft ook deze keer veel aandacht in de media gebregen. Maar technisch bezien heeft dit niveau geen enkele betekenis.

Alleen vanuit het oogpunt van roundophobia zou de markt hier op letten. Roundophobia is de obsessieve aandacht van beleggers voor mooie ronde getallen, zoals de 100 dollar voor de oliemarkt of 20 duizend punten voor de Dow Jones.

Toespraak Trump

Beleggers waren wel gefocuste op toespraak van president Trump in de Economic Club of New York. Men keek vooral uit naar hints over de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd.



Trump heeft afgelopen weekend nog aangegeven dat hij alleen een deal zal sluiten die goed is voor de Verenigde Staten. Dinsdagavond meldde hij dat het tekenen van de 'eerste fase' van een handelsdeal dichtbij is. Ook uitte hij kritiek op de Federal Reserve en verdedigde hij zijn eigen economische beleid in de afgelopen jaren.

Vandaag bekijk ik de Dow Jones, de MSCI World index, de Eurostoxx50 en de AEX, die alle nog opwaarts tenderen.

Nederlandse beurs blijft in stijgende trend

De AEX blijft goed liggen. Fors hogere toppen en bodems signaleren een koopkrachtige vraag onder beleggers. De Nederlandse beurs heeft, na de beperkte consolidatie begin november, de stijgende trend weten te hervatten.

Zolang de AEX-index hogere toppen en hogere bodems weet te vormen, blijft het plaatje positief.

Steun ligt op 586,32 punten (de bodem van 25 juli). Derhalve mogen we een verdere koersstijging verwachten.

Een eerste koersdoel ligt rond de weerstand van 609,22 punten (gevormd op 22 mei 2001).







Euro Stoxx 50 test koersdoel 3.714,26

Het Europese beursgemiddelde heeft het koersdoel rond de weerstand van 3.714,26 punten (de top van 20 juli 2015) bereikt.

De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra de Euro Stoxx 50 index boven de weerstand weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten.

De Euro Stoxx 50 index heeft pas steun rond 3.398,64 punten (de bodem van 3 oktober). Na een uitbraak boven de weerstand van 3.714,26 wordt 3.836,28 het volgende opwaartse koersdoel.







Dow jones valideert opwaartse trend

De Dow heeft eerst de voormalige weerstand rond de toppen van juli en september gebroken. Daarmee is een technische verbetering opgetreden, met ruimte tot de weerstand van 31.500 punten (het berekend koersdoel). Daarna is een hogere bodem gevormd boven die voormalige weerstand.

Hiermee blijft het technische beeld positief. De steun vinden we op 26.651,40 (de bodem van 23 oktober).