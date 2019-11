Slot: Net geen nieuwe jaartop

Op het nippertje sluit de herbeleggingsindex (-0,0%) niet op een nieuwe hoogste koers ooit. De slotveilig zorgde uiteindelijk voor een marginale min.

Er zijn niet één of twee fondsen die de AEX vandaag konden dragen. Galapagos (+1,2%) en Takeaway.com (+2,5%) stijgen weliswaar fors, maar hebben gezamenlijk slechts een weging van 1,5% binnen de AEX.

De defensieve zwaargewichten blijven relatief dicht bij huis. Alleen Unilever (-0,6%) komt enigszins van zijn plek, maar helaas is het de verkeerde kant op. Qua nieuws was het schrapen geblazen. Misschien zijn de protesten in Hongkong nog wel de grootste koerstrigger.

De protesten beginnen steeds meer uit de hand te lopen. Afgelopen weekend raakte een demonstrant in kritieke toestand nadat hij door politiekogels was geraakt. Vandaag kwam daar nog iemand bij die voor de camera gewoon in de fik werd gestoken.

Hong Kong de zwarte zwaan?

Misschien kan Hong Kong zomaar die zwarte zwaan zijn die voorbij vliegt. Hong Kong is een uitermate belangrijke regio binnen China, aangezien daar het geld wordt verdiend. Als de Chinese regering keihard ingrijpt, kan de impact bijzonder groot zijn.

Het vertrouwen in het Aziatische land krijgt in dit scenario een flinke knauw en wie weet zorgt dat voor een fikse deuk in de Chinese economie. Het is in een dergelijk scenario niet uit te sluiten dat consumenten en bedrijven hun hand op de knip houden.

Als het economisch slechter gaat met China dan gaan we daar allemaal last van krijgen. Helemaal nu de beurzen rondom de hoogste standen ooit staan. Een afzwakkende economie in combinatie met lagere waarderingen, is een garantie voor imploderende koersen.

Ik denk dat het niet zo ver zal komen, maar het is nooit verkeerd om rekening te houden met een zwarte zwaan. Helemaal op de momenten dat het een voorrecht is om een belegger te zijn. Eerlijk gezegd is het altijd een voorrecht om een belegger te zijn, maar daar hebben we het een andere keer over.

Rentes

Over naar de wereld van obligaties. Wederom lopen de vergoedingen op tienjaars staatspapier aardig op. De Nederlandse yield stijgt twee basispunten naar -0,12%. Het moment is nabij dat Wopke Hoekstra gewoon weer moet betalen om geld te lenen.

Brede markt

De AEX gaat 0,02% omlaag en daarmee presteren we voornamelijk beter dan de Duitsers (-0,2%). De Fransen (+0,1%) komen per saldo niet in beweging.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,4% en noteert 11,6 punten.

De Amerikaanse indices liggen er beduidend slechter bij. De belangrijkste graadmeters dalen zo'n 0,3%.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,104 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,3%) geeft de openingswinst volledig prijs.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,4%) liggen er de gehele dag als magertjes bij.

Hetzelfde geldt voor de bitcoin (-1,4%).

Het Damrak

Ondanks Galapagos (+1,2%) de openingswinst voor de helft prijs geeft, hebben beleggers niks om over te klagen. Year to date koerst het biotechfonds zo'n 113% in de plus.

(+1,2%) de openingswinst voor de helft prijs geeft, hebben beleggers niks om over te klagen. Year to date koerst het biotechfonds zo'n 113% in de plus. Takeaway.com (+2,5%) is de topper onder de hoofdfondsen. Waarschijnlijk is het bericht dat de maaltijdbezorger een extra toeslag invoert voor zijn bezorgingsdienst Scoober de trigger. De analisten van ING kunnen deze stap wel waarderen.

(+2,5%) is de topper onder de hoofdfondsen. Waarschijnlijk is het bericht dat de maaltijdbezorger een extra toeslag invoert voor zijn bezorgingsdienst Scoober de trigger. De analisten van ING kunnen deze stap wel waarderen. Een winst van 1,0% voor Adyen is klein bier. De koers van het betaalplatform staat erom bekend flinke sprongen te maken. Ook concurrent Wirecard (+3,2%) is vandaag geliefd.

is klein bier. De koers van het betaalplatform staat erom bekend flinke sprongen te maken. Ook concurrent Wirecard (+3,2%) is vandaag geliefd. De verzekeraars geven wat gas terug. Meer dan een min van 0,9% voor ASR is het niet.

is het niet. IMCD (-0,6%) blijft wat achter. Morgen komt de distributeur van chemicaliën met de derdekwartaalcijfers langs. We houden ons hart vast, want de halfjaarcijfers waren niet best. De prestaties van het bedrijf op lange termijn zijn overigens wel goed. De koers van IMCD is sinds de beursgang in 2014 met ruim 213% gestegen.

(-0,6%) blijft wat achter. Morgen komt de distributeur van chemicaliën met de derdekwartaalcijfers langs. We houden ons hart vast, want de halfjaarcijfers waren niet best. De prestaties van het bedrijf op lange termijn zijn overigens wel goed. De koers van IMCD is sinds de beursgang in 2014 met ruim 213% gestegen. Na een serie goede dagen doet Fugro (-2,1%) een stap terug.

(-2,1%) een stap terug. Boskalis (-2,5%) daalt gevoelig. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we echter niet vinden.

(-2,5%) daalt gevoelig. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we echter niet vinden. Besi (-0,8%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van NIBC. Het aandeel gaat naar €31 van €27. Misschien komt dat doordat de huidige koers daar iets boven ligt.

(-0,8%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van NIBC. Het aandeel gaat naar €31 van €27. Misschien komt dat doordat de huidige koers daar iets boven ligt. De aandeelhouders van Kendrion (+4,9%) zijn een stuk enthousiaster. Het aandeel wordt door de analisten van NIBC opgewaardeerd naar €25 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+4,9%) zijn een stuk enthousiaster. Het aandeel wordt door de analisten van NIBC opgewaardeerd naar €25 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Sif (-3,3%) krijgt wederom een draai om de oren. Kempen zet de funderingsspecialist op de verkooplijst.

(-3,3%) krijgt wederom een draai om de oren. Kempen zet de funderingsspecialist op de verkooplijst. Ordina (+2,9%) is sinds de publicatie van de derdekwartaalcijfers niet te houden.

(+2,9%) is sinds de publicatie van de derdekwartaalcijfers niet te houden. B&S Group (+2,8%) kruipt voorzichtig uit het dal. Al met al blijft het een dramatisch jaar voor het handelsbedrijf.

(+2,8%) kruipt voorzichtig uit het dal. Al met al blijft het een dramatisch jaar voor het handelsbedrijf. Ajax (+2,0%) scoort niet alleen op het veld.

