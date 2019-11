TA: AEX op het vinkentouw

De AEX, die ten opzichte van andere beurzen technisch is achtergebleven, moet de recente toppen nog zien te breken.

De Europese beurzen hebben zich de laatste weken van hun goede kant laten zien, met een aantal recente doorbraken. De meeste belangrijke indices zijn boven hun toppen van de afgelopen zomer gebroken, wat koopsignalen heeft opgeleverd.

Uitbraak komt eraan

Opvallend genoeg is de Nederlandse beurs technisch wat achtergebleven, met de horde rond de weerstand van 586,32 punten nog boven zich. Maar een uitbraak van de AEX komt er aan.

Nieuwe koersrecords op Wall Street kunnen het sentiment in Europa opnieuw positief beïnvloeden. Zowel de S&P 500 als de Nasdaq hebben eind vorige week nieuwe all-time-highs neergezet, na sterke Amerikaanse banencijfers.



Ook lijken de handelsgesprekken tussen China en de VS zich positief te ontwikkelen. Hoge ambtenaren hebben laten doorschemeren dat er voortgang is geboekt bij de uitwerking van het voorlopige handelsakkoord tussen de twee landen.



Vandaag de technische plaatjes van de Nederlandse, Duitse, Franse en Belgische beurzen.

AEX flirt met weerstand

De AEX-index heeft de afgelopen dagen geaarzeld onder de weerstand van 586,32 punten. Technisch blijven we opwaarts kijken, zolang de het patroon met hogere bodems (afgebakend met de dikke blauwe lijn) intact is.

De stijgende trend krijgt pas een nieuwe impuls zodra de AEX-index boven de horde van 586,32 punten (gevormd op 25 juli) weet te breken. Dan mogen we verdere koersstijging verwachten, in eerste instantie richting 609 punten.





DAX index blijft technisch positief

De Duitse beurs heeft de voormalige toppen van de afgelopen zomer gebroken. Deze uitbraak van de DAX genereerde een technische verbetering en maakt opwaarts potentieel vrij richting de weerstand van 13.596,89 punten (de top van 23 januari 2018).

Steun ligt op 11.299,80 punten (de bodem van 26 maart).







Franse beurs maakt draai naar boven

De CAC40 index in Parijs heeft de weg omhoog gekozen nu de voormalige barrière in de zone 5.657-5.700 is gebroken. Hier lagen de toppen van de afgelopen maanden, maar ook een top van mei 2018.

Technisch is met deze uitbraak een verbetering opgetreden richting de weerstand van 6.168,15 euro (gevormd op 1 juni 2007).

Steun zien we rond 5.612,86 punten (de bodem van 22 oktober).







Brussel weet potentiële hogere koersbodem te vormen

De Bel 20 index heeft in de recente daling een potentieel hogere bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen.

Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is ruimte richting 3.868,32 punten (de top van 15 april).

De steun bevindt zich op 3.544,46 punten (de bodem van 3 oktober). Na een uitbraak boven 3.868,32 kan de Bel20 naar het volgende opwaartse koersdoel rond 3.939,10 punten.