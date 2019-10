TA: Triple Screen Trading voor slimme beleggers

Over exact één week, op maandag 4 november, begint de 'Slimste Belegger 2019', het gratis beleggingsspel van BNP Paribas Markets in samenwerking met IEX. Hierbij leert u alles over beleggen en handelen in Turbo's.

Ik ben één van de beleggingscoaches voor deze competitie, maar u kunt ook een andere coach kiezen. Als deelnemer dingt u mee naar fraaie prijzen, waaronder de hoofdprijs van €2.500. Meer informatie over het beleggingsspel, prijzen en inschrijving vindt u op slimstebelegger.nl.



Hieronder zal ik mijn beleggingstrategie voor deze competitie uitleggen. Mijn strategie, evenals mijn tactiek, is al sinds jaar en dag gebaseerd op de Triple Screen Trading (TTS) methode.

Triple Screen Trading (TTS)

TTS is een zeer toegankelijke benadering van beleggen. Deze methode is altijd op zoek naar het moment dat alle (drie) belangrijke trendrichtingen in dezelfde richting wijzen. Voor de Slimste competitie gebruik ik dezelfde strategie als voor de Tostrams Turboportefeuille, die ik sinds 2006 beheer.

Hiervoor beoordeel ik, voordat ik een positie inneem, altijd eerst de actie (enkele maanden), de reactie (de afgelopen weken) en de korte termijn trend (de afgelopen dagen).

Hieronder zal ik uitleggen hoe dat werkt. Ik pas TTS toe op het aandeel KPN. De voorbeeldgrafiek van TTS staat direct hieronder, de tweede grafiek daaronder is van KPN.

Helemaal onder deze column vindt u een beknopte TTS-beoordeling voor de AEX.

Terzijde moet worden opgemerkt dat het TTS voor een lange termijn portefeuille andere timeframes toepast, namelijk meerjarig (5 tot 8 jaar), lange termijn (2 jaar) en korte termijn (6 maanden).

In het Triple Screen Trading model wordt dus schematisch het koersverloop van een aandeel in drie stukken verdeeld, om een gestructureerde technische beoordeling te maken.

Ik gebruik TTS om beleggingsbeslissingen, hieronder dus voor een turboportefeuille, te objectiveren en te ontdoen van gevoel en sentiment.







Screen I: Actie



De eerste waarneming betreft simpelweg het bepalen van de dominante heersende trendrichting (groene lijn).

Bij KPN is deze dominante (4-maands) trend opwaarts gericht. KPN zet in die opwaartse fase simpelweg steeds twee stappen voorwaarts (I: de actie) en vervolgens slechts één stap terug (II: de reactie).

Dit levert een patroon met hogere bodems op, waarvan de laatste twee op €2,71 en €2,80. Een mogelijk nieuwe hogere bodem is vorige week rond €2,88 gevormd.



Deze waarneming bepaalt de ruggengraat van mijn strategie. Deze is voor de KPN dus positief. Daarom beschouw ik het aandeel als potentieel geschikt om opwaarts te handelen met Turbo's Long.

Screen II: Reactie

De tweede beoordeling is te bepalen binnen welke marge en trend de laatste reactie optreedt. Bij KPN heeft deze zich voorgedaan in de vorm van een dip naar €2,71 (in september), een dip naar €2,80 (begin oktober) en tenslotte de correctie van vorige week naar €2,88.

De laatste dip (naar €2,88) is in feite de tussentijdse reactie (één stap terug: countertrend) op de onderliggende hoofdtrend, die dus nog steeds opwaarts is.

Door de countertrend af te bakenen, kan dus een geschikt instapmoment gezocht worden om posities op te bouwen. Voor KPN ligt het instapmoment dus rond de onderkant van het stijgende trendkanaal, afgebakend met de groene lijn.

Thans kan de terugval (in de fase van screen II) eventueel benut worden om Turbo's long in te nemen.

Screen 3: Timing

De derde stap betreft het finetunen van de positie, want indien de korte trend (bij de blauwe pijl op de voorbeeldgrafiek) opwaarts uitbreekt, wordt de positie bevestigd.

Deze breakout voor KPN is nu nog niet aan de orde, maar zal optreden indien de correctieve fase breekt. Ik schat in dat dit een kwestie van enkele dagen is. Ik overweeg dan ook voor de Tostrams Turboportefeuille een Turbo Long KPN te kopen, indien de correctieve fase breekt.



Nadat de korte correctieve fase (van screen II) is afgebroken, wordt de onderliggende opwaartse hoofdtrend (screen I) bevestigd. In dat geval springen in het TTS model alle seinen weer op groen.



Voor de timing is dat van belang. Door de korte trend af te wachten, kan een speculatieve belegger dus een geschikt instapmoment afwachten om een positie in KPN op te bouwen. Voor de Turbobelegger kan dit moment (screen III) afgewacht worden.

Conclusie TTS

Met TTS kan een belegger het risico van te vroeg instappen vermijden. Door af te wachten totdat alle drie trendrichtingen in dezelfde richting wijzen (dus omhoog), kan het instapmoment gevalideerd worden.



Vooralsnog stel ik vast dat de dominante (screen I: éénjarige) stijgende trend van de KPN intact is. Dat geldt echter niet voor de tussentijdse correctie (screen II). Ook de timing (screen III) staat nog niet op groen.

Ter afsluiting van deze column een beknopte TTS-beoordeling voor de AEX

Vooralsnog stel ik voor de Nederlandse beurs vast dat de screen I (éénjarige) stijgende trend van de AEX intact is, evenals de korte (6-weekse) uptrend (screen III). Maar de 6-maands trend (screen II) staat nog niet op groen.

Later deze week zal ik een uitgebreide TTS-beoordeling voor de Nederlandse beurs maken.