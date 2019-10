TA: ING op de weg terug

De laatste weken is wat sectorrotatie waar te nemen waarbij geld uit defensieve aandelen wordt gehaald en wordt geïnvesteerd in meer cyclische sectoren.

Sectoren die de afgelopen jaren onder druk hebben gestaan, herstellen van hun dieptepunten en laten technische verbeteringen zien. Onder andere de auto-, banken- en telecommunicatiesector maken een draai omhoog.

Daar staat tegenover dat er geld wordt onttrokken aan de defensieve, veilige waarden als voeding, media en consumentengoederen.

Ik bespreek hieronder de bankensector en het technische plaatje van ING. Eerst kijk ik nog even naar de AEX index.

AEX index kijkt opzij

De Nederlandse beurs heeft de afgelopen dagen pas op de plaats gemaakt na de stijging van begin deze maand. De huidige aarzeling zou een nieuwe hogere koersbodem kunnen opleveren. Hiervoor zou de AEX index vanaf het huidige niveau moeten opveren en een aanval moeten inzetten op weerstand 586,32.

Zolang deze weerstand echter intact is, blijft het technisch beeld neutraal en kan ook een nieuwe correctie richting steun 553,85 niet worden uitgesloten.

Bankensector herstelt

De Europese bankensector maakt op korte termijn een draai omhoog. Geholpen door oplopende kapitaalmarktrente veren banken op van hun recente dieptepunten.

De Euro Stoxx sector Banks heeft in de vorm van een omgekeerd hoofd-schouderpatroon een bodemformatie afgerond en kan verder omhoog. Eerste koersdoel wacht nu in de zone 102-105.

ING veert op

ING beweegt al ruim vijf jaar in een forse neutrale bandbreedte tussen steun €8 en weerstand €16. Begin 2018 is het aandeel afgeketst op de bovenkant van deze bandbreedte en is de koers hard weggezakt.

Recent is ING echter opgevangen aan de onderkant van de bandbreedte en is er een herstel ingezet. Om meer ruimte vrij te maken voor een groter herstel dient ING de correctieve fase af te breken.

Positieve punten

De eerste verbeteringen traden op nadat de koers werd opgevangen door de steun van de bodem van 2016. Hierna is het aandeel teruggekeerd boven de bodem van begin dit jaar waarmee de dalende fase flink in kracht is afgenomen.

De afgelopen weken wist ING ook een hogere koersbodem te vormen en terug te keren boven het 200-daags gemiddelde. Dit geeft aan dat de verkoopdruk verder is opgedroogd.

Aanval op de weerstand

Op korte termijn is te zien dat ING een aanval heeft ingezet op weerstand €10,68, gevormd door de top van juli. Als deze weerstand wordt gebroken, zullen de technische verbeteringen worden bevestigd en zal ook de langetermijn-correctieve fase worden afgebroken.

Als ING daarna ook een hogere bodem kan vormen boven de 200-dagenlijn zal er een stijgende fase worden ingezet die de koers terug kan brengen naar de bovenkant van de langetermijn-bandbreedte rond €16.