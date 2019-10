Slot: Magere derdekwartaalcijfers VS

Het is wederom een beursdag geworden waarover we niet mogen mopperen. De AEX sluit 0,6% hoger en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices.

Met name de Duitsers steken er met een plus van 0,9% bovenuit. Heel onlogisch is dit niet, omdat er in de DAX relatief veel cyclische aandelen zitten. Welke fondsen liggen er vandaag goed bij? Juist, cyclische aandelen.

Bij ons vallen Heineken (-0,9%) en Unilever (-1,0%) negatief op. Defensieve fondsen hebben het vandaag wat lastiger, omdat de rentes een flinke vlucht omhoog maken. Hoe hoger de rente, hoe minder aantrekkelijk defensieve havens zijn als alternatief voor obligaties.

Mager derde kwartaal

Overigens wil het met de winsten van Amerikaanse bedrijven in het derde kwartaal nog niet echt vlotten. Jaar op jaar zijn de winsten van de S&P500-fondsen met gemiddeld 3% gedaald.

With 19% of companies reported, S&P 500 earnings down 3% year-over-year, slowest growth since Q1 2016. $SPX pic.twitter.com/tWzsc2hQCF — Charlie Bilello (@charliebilello) October 21, 2019

Ok, pas 18% van de ondernemingen heeft cijfers gepubliceerd, maar een positief signaal is het niet. De markt gaat er simpelweg vanuit dat er komend jaar verbetering in komt. Dat laat de onderstaande grafiek mooi zien.

Kiadis keldert

Het zal niemand verbazen dat de analisten van Jefferies het aandeel Kiadis (-7,7%) van de kooplijst halen. Dat geldt niet voor de koersdoelverlaging die zij doorvoeren. Sinds ik werkzaam ben bij IEX heb ik nog nooit meegemaakt dat de hakbijl er zo hard in gaat.

Tot gisteren bedroeg het koersdoel voor Kiadis €14, maar vandaag gaat daar maar liefst 82% vanaf. Nu moeten beleggers het doen met een houdadvies en een koersdoel van €2,50. Uiteraard valt er wat voor te zeggen om een verlaging door te voeren, maar dit is wel erg overdreven. Hoewel, die €14 sloeg natuurlijk ook nergens op.

Analist Philippa Gardner zegt dat er door het slechte bericht van Kiadis geen koerstriggers zijn voor de korte termijn. Hij denkt dat beleggers moeten wachten tot er in 2021 nieuwe data bekend worden gemaakt.

De lancering van het middel ATIR101 in Europa en de VS vindt volgens Gardner in het beste scenario plaats in 2023. Dat duurt dus vier jaar en dan valt het te begrijpen dat de nodige aandeelhouders de handdoek in de ring gooien.

Rentes

Het is niet de eerste keer deze maand dat de vergoedingen op tienjaars staatspapier flink oplopen. De Nederlandse rente stijgt maar liefst vijf basispunten naar -0,21%. Op de momenten dat we denken dat de negatieve rentes nog lange tijd op het bord blijven staan, vind de ommekeer plaats.

Brede markt

De AEX gaat 0,6% omhoog en daarmee presteren we een tikje beter dan de CAC (+0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,2% en noteert 13,3 punten.

Alle Amerikaanse indices staan ruim in het groen. Alleen de Dow Jones valt met een magere plus van 0,1% wat tegen.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,115 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,4%) moet het niet van dit soort beursdagen hebben.

Olie: WTI (-0,6%) en Brent (-1,2%) hebben de openingswinst volledig prijsgegeven.

Dat laatste geldt niet voor de bitcoin (+3,4%).

Het Damrak

Randstad (+1,7%) gaat lekker vandaag. De uitzender presenteert morgenochtend de derdekwartaalcijfers.

(+1,7%) gaat lekker vandaag. De uitzender presenteert morgenochtend de derdekwartaalcijfers. Ook de chippers kennen een uitstekende dag. ASMI (+2,8%) komt op 1% van een all time high.

(+2,8%) komt op 1% van een all time high. Takeaway.com (-3,3%) beleeft een absolute off-day. De tegenvallende cijfers van Just Eat vormen waarschijnlijk de aanleiding.

(-3,3%) beleeft een absolute off-day. De tegenvallende cijfers van Just Eat vormen waarschijnlijk de aanleiding. De banken en verzekeraars geven aan het einde van de handelsdag een deel van de winst prijs. Toch resteren er uitstekende plussen tot 2,0% voor ING . De financials profiteren van de hogere rentes.

. De financials profiteren van de hogere rentes. Relx (+1,4%) begon de dag nogal beroerd, maar uiteindelijk staat er een prima plus op het bord. Credit Suisse handhaaft het koopadvies.

(+1,4%) begon de dag nogal beroerd, maar uiteindelijk staat er een prima plus op het bord. Credit Suisse handhaaft het koopadvies. Air France-KLM (+3,3%) vliegt omhoog. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden. De volumes zijn wel bovengemiddeld.

(+3,3%) vliegt omhoog. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden. De volumes zijn wel bovengemiddeld. Als u begin dit jaar Arcadis (+2,5%) kocht, bent u spekkoper. Het ingenieursbureau staat year to date bijna 65% hoger. Mocht de deal van Johnson het halen, dan kan het aandeel nog hogere niveaus gaan opzoeken.

(+2,5%) kocht, bent u spekkoper. Het ingenieursbureau staat year to date bijna 65% hoger. Mocht de deal van Johnson het halen, dan kan het aandeel nog hogere niveaus gaan opzoeken. Winkelvastgoedaandelen liggen er de gehele dag goed bij. Alleen Vastned (-0,2%) blijft achter.

(-0,2%) blijft achter. Fugro (+4,3%) is sinds het uitkomen van het ABN Amro-rapport ruim 25% gestegen.

(+4,3%) is sinds het uitkomen van het ABN Amro-rapport ruim 25% gestegen. Altice (-1,3%) haalt de voet van het gaspedaal. Na al die stijgingsdagen is een kleine correctie niet onlogisch.

Adviezen

Kiadis: naar houden van kopen en naar €2,50 van €14 - Jefferies

Kiadis: naar €8 van €13 en kopen - Oppenheimer

Relx: naar kopen en €24 - Credit Suisse

Unilever: naar €50 en verkopen - CFRA

De dag van morgen