Fondsenrondje: Kiadis aan puin

Het lukt de AEX (-0,4%) maar niet om door de 580 puntengrens te breken. Vanochtend kwam er vanuit China een hele rits aan macro's langs, maar die waren allemaal in de prik.

Alleen de industriële productie over september viel met een plus van 5,8% licht mee. Dit is vandaag helaas niet genoeg om de markten hoger te krijgen. We moeten het waarschijnlijk hebben van het nieuws uit het Verenigd Koninkrijk.

De hamvraag is of het Johnson lukt de deal door het parlement te krijgen. Vooralsnog ziet het er slecht voor hem uit, maar hij heeft bewezen zomaar een konijn uit de hoge hoed te kunnen toveren. Dus schrijf de heer Johnson absoluut niet af.

Kiadis de pineut

Kiadis (-52%) bewijst vandaag hoe risicovol biotechaandelen zijn. Gisteren nabeurs liet het bedrijf weten geen goedkeuring te verwachten voor haar middel ATIR101. In november komt er van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) pas officieel een oordeel, maar het management van Kiadis weet blijkbaar al genoeg.

Niet alleen vergroot dit de kans dat er nooit meer goedkeuring zal plaatsvinden, maar zelfs als er ooit een fiat komt, dan gaat dit jaren duren. Die extra jaren moeten overbrugt worden, waardoor een emissie onvermijdbaar is.

Het zal u niet verbazen dat analisten over elkaar heen vallen het koersdoel van Kiadis te verlagen. De meest opvallende is die van KBC. De Belgen verlagen het advies naar verkopen met €3,50 als koersdoel.

Aangezien het aandeel nu koerst rond de €2,45 betekent dit een upside van 43%. Daar hoor toch geen verkoopadvies bij, of ben ik nou gek?

?? ADVIEZEN#Kiadis: KBCS paste zijn tijdschema voor de commercialisering in de VS niet aan, maar vertraagde de verkoop in Europa wel met 2 jaar tot 2023. Het koersdoel daalt van 6,5 naar 3,5 euro en het advies gaat van “Houden” naar “Verkopen”. — Tom Simonts (@TSimonts) 18 oktober 2019

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omlaag en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (-0,1%) en CAC (-0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 2,2% en noteert 13,4 punten.

Vooralsnog lijken de Yankees er vandaag niet zoveel zin in te hebben. De futures van de drie belangrijkste graadmeters staan ongeveer 0,2% in het rood.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,113 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,27%) en Duitse (-0,39%) rente stijgen een basispuntje.

Goud (-0,2%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (-0,0%) hebben ook weleens spectaculairdere dagen gekend.

Bitcoin (-2,2%) zakt door de $8.000 barrière.

Het Damrak

Galapagos (-3,5%) heeft last van een adviesverlaging van Sanford & Bernstein. Het aandeel gaat naar neutraal van outperform en het koersdoel blijft gehandhaafd op €155.

(-3,5%) heeft last van een adviesverlaging van Sanford & Bernstein. Het aandeel gaat naar neutraal van outperform en het koersdoel blijft gehandhaafd op €155. Aalberts (-3,0%) gaat ineens lelijk omlaag. Een grote trigger kunnen we echter niet vinden. Zoals bekend is het bedrijf niet zo scheutig qua nieuws. Dat is overigens geen verwijt, want het bedrijf wordt gewoon uitstekend geleid.

(-3,0%) gaat ineens lelijk omlaag. Een grote trigger kunnen we echter niet vinden. Zoals bekend is het bedrijf niet zo scheutig qua nieuws. Dat is overigens geen verwijt, want het bedrijf wordt gewoon uitstekend geleid. Unilever (-1,1%) heeft last van de cijfers van Danone (-7,0%).

(-1,1%) heeft last van de cijfers van Danone (-7,0%). Flow Traders (+2,3%) ging gisteren maar liefst 9% omlaag op de derdekwartaalcijfers en wordt vandaag misschien opgevangen door koopjesjagers.

(+2,3%) ging gisteren maar liefst 9% omlaag op de derdekwartaalcijfers en wordt vandaag misschien opgevangen door koopjesjagers. TomTom (-2,1%) zakt onder het tientje.

(-2,1%) zakt onder het tientje. Het is vooralsnog niet het jaar van ForFarmers (-3,5%). Na een paar goede dagen wordt het aandeel wederom de kliko in geslingerd.

(-3,5%). Na een paar goede dagen wordt het aandeel wederom de kliko in geslingerd. Accell (+2,8%) kruipt onopvallend omhoog. De afgelopen twee maanden bewoog het aandeel zijwaarts, maar misschien is dit het begin van een nieuwe uptrend.

(+2,8%) kruipt onopvallend omhoog. De afgelopen twee maanden bewoog het aandeel zijwaarts, maar misschien is dit het begin van een nieuwe uptrend. Pharming (+2,2%) heeft nog 6% te gaan om de opgelopen schade van woensdag goed te maken. In het liveblog leest u de exacte reden van deze koersstijging.

(+2,2%) heeft nog 6% te gaan om de opgelopen schade van woensdag goed te maken. In het liveblog leest u de exacte reden van deze koersstijging. De analisten van KBC vinden dat het risicoprofiel rondom Beter Bed (+10,0%) is afgenomen door de verkoop van de Duitse tak. De Belgische grootbank hanteert een koopadvies met een koersdoel van €2,50.

Adviezen