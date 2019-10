Slot: Brexit dag

Ondanks de AEX (-0,1%) per saldo niet zoveel is opgeschoten, is het beslist geen saaie beursdag geweest. Er kwamen volop kwartaalcijfers langs inclusief een brexit-deal.

Hoewel, het is een deal tussen de Europese Unie en de Britse premier Boris Johnson. Het is nog lang niet gezegd dat het Britse Lagerhuis zal instemmen met het akkoord. Labour leider Jeremy Corbyn liet alvast weten dat hij de deal van Johnson nog slechter vindt dan die van Theresa May.

Britain’s opposition Labour Party leader supports referendum on Prime Minister Boris Johnson's #Brexit deal https://t.co/86r1I9wTCw pic.twitter.com/lorDvDCIhg — Reuters Top News (@Reuters) October 17, 2019

Op Labour hoeft Johnson dus niet te rekenen. Eerder op de dag gaf de Noord-Ierse partij DUP al aan het akkoord niet te steunen. Als de conservatieve 'dissidenten' die Johnson uit de partij heeft geknikkerd ook geen zin hebben hem een handje te helpen, kan het akkoord zo de kliko in.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de harde brexiteers die met niets minder akkoord gaan dan een no deal-brexit. De kans op verwerping van het akkoord is dus groot. Waarschijnlijk leverde de AEX daarom de winst volledig in.

Sligro keldert

De grote bleeder van de dag is Sligro (-9,2%). Het foodservicebedrijf krimpt harder dan verwacht en heeft problemen met de integratie van de activiteiten voor Heineken. Ook de winstverwachting valt tegen.

Het management verwacht voor dit jaar een ebit (winst voor rente en belastingen) van €40 a €45 miljoen en dat is veel minder dan de €53 miljoen die werd verdiend in 2018. Een cocktail van nieuws die beleggers precies niet willen horen.

De IEX Beleggersdesk zegt dat aandeelhouders niet moeten paniekeren. Sligro is een echt familiebedrijf en dan ligt de focus op de lange termijn. De balans is immers sterk en de winstgevendheid moet op termijn kunnen aantrekken. Maar goed, eerst zien dan geloven.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. Toch moeten we de uitslagen niet overdrijven. De Nederlandse yield zakt een basispuntje naar -0,27%.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en daarmee presteren in lijn met de DAX (+0,2%) en CAC (-0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,5% en noteert 13,1 punten.

Wall Street geeft de openingswinst weer prijs. De S&P500 en Nasdaq persen er nog net een plusje van 0,3% uit.

De euro klimt 0,5% en noteert 1,113 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,3%) gaat in dollars omhoog, maar zakt in euro's.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (-0,1%) zijn uiteindelijk niet echt losgekomen.

Bitcoin (+1,0%) krabbelt iets op, maar meer is het niet.

Het Damrak

In het laatste handelsuur herstelde IMCD (+3,1%) deels van de klappen die het gisteren kreeg.

(+3,1%) deels van de klappen die het gisteren kreeg. Toen ik vanochtend de cijfers van Unilever (+0,8%) las, durfde ik niet in te zetten op een koersstijging. De omzetgroei in het derde kwartaal was beneden de eigen doelstellingen. Blijkbaar had de markt daar al rekening mee gehouden.

(+0,8%) las, durfde ik niet in te zetten op een koersstijging. De omzetgroei in het derde kwartaal was beneden de eigen doelstellingen. Blijkbaar had de markt daar al rekening mee gehouden. ASML (-1,4%) krijgt nog een tikje na. Vanochtend kwamen er een hele rits aan koersdoelverhogingen langs. Blijkbaar was dit ingeprijsd.

(-1,4%) krijgt nog een tikje na. Vanochtend kwamen er een hele rits aan koersdoelverhogingen langs. Blijkbaar was dit ingeprijsd. Voor de rest zien we vooral veel nulletjes voor de komma bij onze hoofdfondsen.

De grootste bleeder binnen de AMX is Flow Traders (-9,2%). De handelsvolumes liepen op, maar de winst niet. Waarschijnlijk is dat de reden dat het aandeel in de uitverkoop staat.

(-9,2%). De handelsvolumes liepen op, maar de winst niet. Waarschijnlijk is dat de reden dat het aandeel in de uitverkoop staat. Altice (+3,4%) lijkt alleen maar te kunnen stijgen. Voor de honderdste keer dit jaar staat er een year high op het bord.

(+3,4%) lijkt alleen maar te kunnen stijgen. Voor de honderdste keer dit jaar staat er een year high op het bord. Ook Fugro (+4,7%) heeft de smaak te pakken. Wat een positief rapport van ABN Amro allemaal kan doen. Gisteren haalde de Nederlandse grootbank het aandeel van de verkooplijst.

(+4,7%) heeft de smaak te pakken. Wat een positief rapport van ABN Amro allemaal kan doen. Gisteren haalde de Nederlandse grootbank het aandeel van de verkooplijst. Winkelvastgoed herstelt verder. Met name Eurocommercial Properties (+2,4%) en Wereldhave (+2,4%) hebben de smaak te pakken. Maar goed, beide fondsen zijn de afgelopen anderhalf jaar wel heel hard gedaald.

(+2,4%) en (+2,4%) hebben de smaak te pakken. Maar goed, beide fondsen zijn de afgelopen anderhalf jaar wel heel hard gedaald. TomTom (+3,9%) kondigt nieuwe samenwerkingsdeals af en dat kunnen beleggers wel waarderen.

(+3,9%) kondigt nieuwe samenwerkingsdeals af en dat kunnen beleggers wel waarderen. Basic-Fit (-2,6%) gaat op een bovengemiddeld volume fors omlaag. Groot nieuws kunnen we niet vinden, al maakte Morgan Stanley gisteren bekend het aandeel te laten staan op underperform.

(-2,6%) gaat op een bovengemiddeld volume fors omlaag. Groot nieuws kunnen we niet vinden, al maakte Morgan Stanley gisteren bekend het aandeel te laten staan op underperform. PostNL (-1,2%) houdt vandaag haar kruid droog. Het ging de laatste dagen ook wel erg snel.

(-1,2%) houdt vandaag haar kruid droog. Het ging de laatste dagen ook wel erg snel. Misschien profiteert BAM (+1,3%) van de brexit-deal. De bouwer heeft de nodige exposure naar het Verenigd Koninkrijk.

(+1,3%) van de brexit-deal. De bouwer heeft de nodige exposure naar het Verenigd Koninkrijk. Pharming (+3,5%) pakt de draad weer enigszins op.

(+3,5%) pakt de draad weer enigszins op. Binnen de ASCX is Kendrion (+2,5%) de grote winnaar. Het aandeel krabbelt de laatste dagen aardig op.

