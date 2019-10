Als Turkije de hele wereld aanvalt staan de beurzen meteen 10% hoger. Die Trump acties worden steeds lach wekkender. Maar de beurzen houden van debat money. Westerse Schulden Wereld produceert meer schuld. Fed staat voor For Ever Debt. Fmed klinkt beter. For Ever More Debt. China ging keurig omlaag. Philippijnen ook. Maar Nikkei deed een WSW-tje. Beren zijn verslagen in die wereld. Weer vele kansen onbenut gelaten jammer. Vix werd gisteren gehamerd. Er kan nog een dag hantering bij komen. Ze gaan wel richting laagtes op de daggrafiek toe. Bulls Run.