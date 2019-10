TA: Verdeeld vastgoed

Ondanks de aanhoudende lage rente en economische groei weet de vastgoedsector nog niet te overtuigen. Terwijl de huizenprijzen alsmaar blijven stijgen, heeft de retail- en kantorenmarkt het nog altijd erg lastig.

Van de grote vastgoedfondsen met een notering aan de Amsterdamse beurs weten alleen WDP en NSI een mooie stijgende trend te laten zien. De overige fondsen blijven neerwaarts tenderen.

Al een aantal jaar staan de koersen van veel Nederlandse beursgenoteerde vastgoedfondsen onder druk. Na meerdere faillissementen van retailers houden beleggers rekening met dalende bezettingsgraden en druk op de huurinkomsten. WDP, dat zich voornamelijk richt op logistiek vastgoed, en NSI (kantoren) weten hierdoor de dans te ontspringen.

Ik bespreek hieronder de technische plaatjes van een aantal grote vastgoedfondsen, maar bekijk eerst nog even de AEX.

AEX index herstelt wat

De Nederlandse beurs is wat hersteld na de forse correctie van begin oktober. De afgelopen dagen wist de AEX index wat terrein terug te winnen, maar van een technische verbetering is nog geen sprake.

De komende dagen zal blijken of de recente opleving een lagere koerstop gaat opleveren of het begin is van een nieuwe aanval op weerstand 586,32. Zolang de koers onder deze weerstand en boven steun 553,85 beweegt, is het koersbeeld neutraal.

Wereldhave kijkt omlaag

Wereldhave blijft neerwaarts tenderen. Hoewel de koers ruim onder de intrinsieke waarde beweegt, durven beleggers het aandeel nog altijd niet op te pakken. De malaise in de retailsector zorgt ervoor dat de winst van het fonds onder druk blijft staan.

De koers van het aandeel laat al sinds eind 2014 een dalende trend zien. Rond 16 euro ligt een berekend neerwaarts koersdoel, maar vooralsnog kunnen lagere niveaus ook niet worden uitgesloten. Pas boven weerstand €23,74 zal het beeld wat opklaren.

Unibail-Rodamco-Westfield blijft zwak



Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield is een toonaangevende commerciële vastgoedonderneming die zich voornamelijk richt op de retailsector. Het bedrijf bezit winkelcentra door heel Europa en de VS.

De koers van het fonds staat dan ook al tijden onder druk. Sinds 2015 is een patroon zichtbaar van lagere toppen en bodems. Dit duidt op aanhoudende verkoopdruk.

De laatste weken heeft Unibail een herstel laten zien, maar echte overtuiging ontbrak hierbij. Een nieuwe test van de recente dieptepunten sluit ik niet uit.

WDP is hard opgelopen

Logistiek vastgoedfonds WDP (Warehouses de Pauw) richt zich op de ontwikkeling en verhuur van semi-industrieel en logistiek vastgoed. Het aandeel ligt er technisch bezien erg goed bij. WDP laat al jaren een sterk koersverloop zien met hogere toppen en bodems.

Het berekende koersdoel van 175 euro is bijna bereikt. Hierboven kan de koers verder omhoog richting €200.

NSI bereikt weerstand

NSI beweegt sinds eind 2016 in een gematigd opgaande trend. Toppen en bodems worden steeds op hogere niveaus gevormd, maar na iedere stijging volgt telkens een flinke correctie. Dit geeft aan dat de echte overtuiging ontbreekt.

Toch is de koers de laatste jaren flink opgelopen en lijkt er zeker nog meer in het vat te zitten. Wellicht dat de koers de komende periode een stap terug moet doen nu weerstand €40,40 is bereikt, maar op termijn sluit ik hogere niveaus zeker niet uit.

VastNed Retail heeft steun bereikt

Ook VastNed Retail investeert voornamelijk in Europees winkelvastgoed. Dat ook dit fonds last heeft van de zwakte in de sector is goed terug te zien in het koersverloop.

Vanaf medio vorig jaar is de koers bijna gehalveerd en duidelijke tekenen van bodemvorming zie ik nog niet. Wel is de steun rond €25,35 bereikt, wat de koers wat lucht kan geven. Zolang de dalende trend echter intact is, blijft het risico op een nieuwe daling groot.