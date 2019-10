Hollen of stilstaan met ouderen in Turbocompetitie Categorie: Overig

Het is hollen of stilstaan met de oudere deelnemers aan de Slimste Belegger Turbocompetitie. Waar de leeftijdscategorieën 85 – 90 en 90 – 95 de ene maand nog fier aan kop gaan, staan ze de andere maand weer helemaal onderaan. Momenteel doet vooral de categorie 90 – 95 geen goede zaken: deze deelnemers staan gemiddeld 23,4% in het rood. Inhaalslag dertigers Deelnemers tussen de 35 en 40 en deelnemers tussen de 15 en 20 weten nu als enige een positief rendement te behalen: respectievelijk 2,3% en een heel klein plusje van 0,1%. Als we kijken naar automerken, zien we dat alleen Renault-rijders (+4,5%) in de plus staan. De eigenaren van alle andere merken schrijven rode cijfers, waarbij Tesla het het bontst maakt, met een min van 14,7%. SGP’ers presteren steeds sterk Wat betreft politieke voorkeur gooien SGP’ers weer hoge ogen: zij behalen al enkele maanden de hoogste rendementen. Hun gemiddelde rendement is wel teruggezakt van 11% vorige maand naar 5% nu. Denk staat op de tweede plaats met 3,2%. Forum voor Democratie stond vorige maand nog op de tweede plaats met een plus van 5,4%, maar is nu in het rood gedoken met -1,5%. Vrouwen raken nog verder achterop Dan nog een blik op the battle of the sexes: Vrouwen raken maar niet uit het slop en staan nu zelfs bijna 10% in de min, tegenover 7,8% vorige maand. Ook mannen weten hun verliezen niet om te buigen naar winsten: vorige maand was het resultaat gemiddeld -1,8%, nu is dat opgelopen naar -3,3%. Maandwinnaar september De beste belegger van afgelopen maand was Ferdi Smit, onder spelnaam OscarS. Hij realiseerde een prachtige maandwinst van 150% en wint met deze prestatie een iPad. Van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

