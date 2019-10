Twee derde van beleggers verwacht géén Brexit op 31 oktober

Gaat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de EU verlaten? Niet veel beleggers hebben daar vertrouwen in. Maar liefst 63% denkt dat het niet gaat gebeuren. 21% denkt van wel, maar dan zonder deal. Slechts 16% denkt dat de Britten mét een deal de Europese Unie verlaten.

Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête voor oktober.

Kijken we naar het beurssentiment in het algemeen, dan zien we dat het aantal optimisten ongeveer gelijk blijft, maar dat de pessimisten wat opschuiven naar neutraal terrein: vorige maand was nog 31% pessimistisch of zeer pessimistisch, nu is dat nog 27,9%.

Langere termijn minder zonnig

Voor de langere termijn is het beeld dan weer wat minder zonnig. Nog maar 37,5% denkt dat de AEX de komende 6 maanden met 3% of meer kan stijgen. Dit was in september nog 46,7%. Deze respondenten zijn opgeschoven naar het midden, want het antwoord 'neutraal' werd door 35% gekozen, ten opzichte van 26,3% vorige maand.

Bull/Bear Indicator: licht gedaald

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is weer iets verder gedaald van 51,9 in september naar 51,5 deze maand. Dat is nog wel per saldo bullish. (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish.)

Deze maand hebben 312 beleggers onze vragenlijst ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor oktober is als volgt (tussen haakjes de score voor september):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 8,7% (was 9,5%)

Optimistisch: 34% (was 35%)

Neutraal: 28,2% (was 26,3%)

Pessimistisch: 21,1% (was 22,3%)

Zeer pessimistisch: 8% (was 6,9%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 9,3% (was 10,2%)

Optimistisch: 36,8% (was 35,4%)

Neutraal: 26% (was 23,4%)

Pessimistisch: 20,5% (was 24,1%)

Zeer pessimistisch: 7,4% (was 6,9%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 37,5% (was 46,7%)

Neutraal: 35% (was 26,3%)

Omlaag: 27,5% (was 27%)

AEX komende maand

Omhoog: 41,7% (was 50,0%)

Neutraal: 30,8% (was 22,6%)

Omlaag: 27,5% (was 27,4%)

Extra vraag: Brexit?

Deze maand ging de extra vraag over Brexit: Gaat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de EU verlaten? Na twee keer uitstel hebben niet veel beleggers er nog vertrouwen in dat het dit keer wèl gaat gebeuren. Maar liefst 63% denkt dat het Verenigd Koninkrijk op 1 november nog gewoon lid van de EU zal zijn.

Slechts 37% van de beleggers verwacht dat het premier Boris Johnson gaat lukken om zich te houden aan zijn belofte "to deliver Brexit". 21% Denkt dat dat een no-deal Brexit wordt, slechts 16% denkt dat de Britten mét een deal de Europese Unie verlaten.

Aandelenkeuzes oktober

Aankomende maand moeten Galapagos, ING en Shell het vooral gaan doen in de AEX, volgens beleggers. Nieuw in de top 5 ten opzichte van vorige maand is Unilever, dat de plek van ASML inneemt. Ahold Delhaize behoudt plek 5.

De minst hoge verwachtingen hebben beleggers van Takeaway en Adyen: die twee aandelen voeren de flop 5 aan. Adyen en Wolters Kluwer zijn nieuw binnen ten opzichte van vorige maand, IMCD en ABN Amro verdwijnen uit de flop 5.