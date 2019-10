TA: Grillige Europese bouwsector

Enkele Nederlandse bouwaandelen blijven, in tegenstelling tot hun Europese concurrenten, technisch zwak.

Recent heeft de stikstofuitspraak van de Raad van State roet in het eten gegooid voor de Nederlandse bouwbedrijven. Het stikstofdossier zou grote gevolgen kunnen hebben voor honderden bouwprojecten in Nederland, waaronder veel woningbouw en infrastructurele projecten. Ook de bouw van windmolens en de GP in Zandvoort liggen in de vuurlinie.

Terwijl de Europese bouwsector dit jaar fors is gestegen, zijn afgelopen maanden enkele Nederlandse bouwaandelen flink onderuit gegaan.

Vandaag bekijk ik de Europese bouwsector (Construction & Materials), die zich technisch prima ontwikkelt. Verder beoordeel ik de zwakke Nederlandse aandelen BAM en Heijmans, en tenslotte de technisch sterk presterende Franse bouwgigant Bouygues. Eerst de AEX.

Nederlandse beurs lonkt naar weerstand 586,32

Een eventuele doorbraak van de laatste AEX-koerstop van 20 september rond 580,52 zou het sein geven voor een aanval op de horde rond 586,32 (gevormd op 25 juli). De Nederlandse beurs heeft een eerste steun in de zone 564,96 en 566,06 (twee blauwe lijntjes). De echte steun vinden we op 534,49 (bodem van 3 juni).

Kortetermijnanalyse Europese bouwsector

De Europese bouwsector (Construction & Materials) heeft in de recente daling een potentiële hogere bodem gevormd boven de voorgaande toppen van april en juli. Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is ruimte richting 542,22 (gevormd op 4 juni 2007). De steun bevindt zich op 451,60 (bodem van 25 september).

Langetermijncommentaar BAM

BAM lijkt te bezwijken onder verkoopdruk, nu de voormalige koersbodem van eind 2018 rond 2,38 sneuvelt. Dit bevestigt de verkoopdruk die de lagere koerspieken al aangaven. Er mag verdere koersdaling worden verwacht richting 1,67 (bodem van 10 oktober 2014). BAM heeft weerstand liggen rond 4,08 (gevormd op 14 juni).

Langetermijncommentaar Heijmans

Heijmans breekt de herstelfase naar onderen af, hetgeen enige verkoopdruk signaleert. De steun ligt rond 6,46 (bodem van 21 april 2017). Heijmans laat bewegingen zien tussen deze steun en weerstand 13,18 (top van 21 september 2018). Na een doorbraak onder steun 6,46 wordt 4,50 het volgende neerwaartse koersdoel.

Langetermijncommentaar Bouygues

De Franse bouwer Bouygues heeft de toppen van 2018 en 2019 rond 35,50 doorbroken. De technische verbetering heeft ruimte vrijgemaakt richting 39,33 (top van 31 augustus 2018). De steun ligt rond 30,85 (bodem van 7 juni).