Na een serie goede beursdagen geeft de AEX (-0,6%) wat gas terug. De olieramp in Saudi-Arabië en tegenvallende Chinese economische data verpesten het sentiment.

Over de aanslag op twee grote olievelden in Saudi-Arabië is zo'n beetje alles wel gezegd. Hierdoor sneeuwen de beroerde cijfers uit China onder. Zowel de industriële productie (+4,4% YoY) als de detailhandelsverkopen (+7,5%) kwamen beduidend lager uit dan verwacht.

Met name het cijfer over de industriële productie deed pijn aan mijn ogen. Die kleine plus van 4,4% lijkt aardig, maar is het slechtste cijfers sinds 2002. Anderzijds is er nog altijd sprake van groei en is het een plus waar de Duitsers alleen maar van kunnen dromen.

Analisten zijn echter bezorgd, omdat China behoorlijk wat monetaire stimuleringsmaatregelen heeft genomen. Deze blijken dus onvoldoende om de groei rond de 6% te houden. Helemaal onlogisch is dit niet. De Chinese economie wordt steeds meer volwassen en dan is het gewoon lastig om het hoge groeitempo vast te houden.

Oliefondsen aan kop

Als u overwogen zit in oliefondsen bent u vandaag spekkoper. Royal Dutch Shell (+2,5%), Fugro (+2,5%) en SBM Offshore (+2,1%) profiteren van de exploderende olieprijs. Het komt voor niemand als een verrassing, maar het is wel mooi meegenomen.

Helemaal omdat juist beleggers in de oliesector de laatste jaren de grootste klappen hebben gekregen. Mede door het hoge aanbod vanuit de golfstaten en Verenigde Staten ligt de olieprijs langdurig op een laag niveau. Dat maakt het niet bepaald aantrekkelijk om te investeren in het zoeken naar nieuwe olievelden.

Daar komt bij dat analisten verwachten dat de vraag naar het zwarte goud binnen vijf jaar piekt. De onderstaande grafiek geeft dit prachtig weer.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De relatief lage olieprijs in combinatie met lage verwachtingen, zorgen ervoor dat oliegerelateerde waarden op het Damrak de afgelopen tien jaar achterblijven ten opzichte van de AEX.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Alleen Royal Dutch Shell en Vopak kunnen gecorrigeerd voor het dividend de AEX nog enigszins bijbenen. Grote bleeder is Fugro met een min van 75%.

Rentes

Het oude vertrouwde beeld in de rentemarkt is weer terug. De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn. De Amerikaanse President Donald Trump zou vandaag toch tevreden moeten zijn. Vijf puntjes eraf is niet verkeerd.

Brede markt

De AEX daalt 0,6% en daarmee houden we het verlies beter beperkt dan de overige Europese indices. De DAX (-0,7%) en (-0,9%) gaan een tikje harder omlaag.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 14,9% omhoog en noteert 13,9 punten.

Wall Street koerst ongeveer 0,5% in het groen.

De euro zakt maar liefst 0,6% en noteert 1,101 ten opzichte van de dollar.



Goud (+1,0%) gaat lekker hoor.

Olie: WTI (+11,5%) en Brent (+12,0%) gaan helemaal los.

Bitcoin (-1,3%) maakt een pas op de plaats.

Het Damrak

Het gerucht dat DSM (-3,3%) overweegt een bod uit te brengen op de voedingstak van het Amerikaanse chemiebedrijf Dupont wordt door beleggers niet gewaardeerd.

(-3,3%) overweegt een bod uit te brengen op de voedingstak van het Amerikaanse chemiebedrijf Dupont wordt door beleggers niet gewaardeerd. Unibail Rodamco (+0,4%) blijft goed liggen, ondanks de analisten van Goldman Sachs het koersdoel met €12 verlagen naar €151. Wellicht is de markt blij dat het koopadvies gehandhaafd blijft.

(+0,4%) blijft goed liggen, ondanks de analisten van Goldman Sachs het koersdoel met €12 verlagen naar €151. Wellicht is de markt blij dat het koopadvies gehandhaafd blijft. Het is mij een raadsel waarom KPN (+1,5%) zo goed ligt. De gehele sector gaat omhoog overigens.

(+1,5%) zo goed ligt. De gehele sector gaat omhoog overigens. Takeaway.com (-3,0%) is gesloten onder een belangrijke steun. Is dit het einde van de rally? Takeaway zet de steunzone rond 76 euro onder druk. Een slotstand onder dit niveau maakt ruimte vrij voor een diepere correctie. pic.twitter.com/wX2kaZny1i — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) September 16, 2019

(-3,0%) is gesloten onder een belangrijke steun. Is dit het einde van de rally? Vopak (-2,0%) profiteert niet van de gestegen olieprijs. Voorraden worden wellicht aangewend, waardoor de bezettingsgraad van de olietankers onder druk komt te staan.

(-2,0%) profiteert niet van de gestegen olieprijs. Voorraden worden wellicht aangewend, waardoor de bezettingsgraad van de olietankers onder druk komt te staan. ASR (-0,2%) houdt de schade goed beperkt. De analisten van JPMorgan Cazenove zetten de verzekeraars op de kooplijst.

(-0,2%) houdt de schade goed beperkt. De analisten van JPMorgan Cazenove zetten de verzekeraars op de kooplijst. Altice (+5,6%) kan een deel van zijn uitstaande leningen herfinancieren tegen een uitermate lage rente. Beleggers reageren euforisch. Hefboom Altice gaat werken #ALTICEEUROPEN.V. https://t.co/e2naHxIvNf — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 16, 2019

(+5,6%) kan een deel van zijn uitstaande leningen herfinancieren tegen een uitermate lage rente. Beleggers reageren euforisch. Air France-KLM (-3,2%) moet u op dit soort dagen niet hebben.

(-3,2%) moet u op dit soort dagen niet hebben. Besi (-3,2%) kent een echte off-day. Daarentegen blijft ASMI (+0,4%) ijzersterk liggen.

(-3,2%) kent een echte off-day. Daarentegen blijft (+0,4%) ijzersterk liggen. Flow Traders (+1,1%) profiteert van de fors oplopende volatiliteit op de financiële markten.

(+1,1%) profiteert van de fors oplopende volatiliteit op de financiële markten. Alfen (+4,4%) wordt aardig opgekocht. Aan de andere kant zijn er slechts 22.000 stukjes verhandeld.

(+4,4%) wordt aardig opgekocht. Aan de andere kant zijn er slechts 22.000 stukjes verhandeld. Lokaal is Beter Bed (+5,2%) in de gratie.

Adviezen

Aegon: naar €3,80 van €4,90 en houden - JPMorgan Cazenove

ASR: naar €44 van €47 en kopen - ING

ASR: naar kopen van verkopen en naar €36,30 van €35,10 - JPMorgan Cazenove

NN Group: naar houden van kopen en naar €42,10 van €43,30 - JPMorgan Cazenove

Prosus: naar verkopen en €61 - Jefferies

Royal Dutch Shell: naar houden van kopen en naar €30,50 van €32 - Berenberg

Unibail Rodamco: naar €151 van €163 en kopen - Goldman Sachs

De dag van morgen