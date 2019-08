De AEX (-0,4%) weet nog even geen richting te kiezen. Slechter dan verwachte economische cijfers uit Duitsland en China doen het sentiment geen goed.

Met name de Chinese industriële productie in juli (+4,8) viel beduidend lager uit dan verwacht (+6,0%). Ook die plus van 7,6% voor de detailhandelsverkopen is een kleine tegenvaller. Aan de andere kant is er nog altijd sprake van groei.

Dat kunnen ze in Duitsland niet zeggen. Daar kromp de economie met 0,1% in het tweede kwartaal. De malaise in de auto-industrie is de grote boosdoener. Bij ons vallen de autoverkopen ook tegen, maar dat maken Henk en Ingrid ruimschoots goed.

De bestedingen van de Nederlandse consument groeiden in het tweede kwartaal met 1,7% op jaarbasis. Geen vetpot, maar wel genoeg voor een plus van 0,5% voor de Nederlandse economie op kwartaalbasis. Uiteraard beweegt de AEX niet op dit cijfer. Daarvoor zitten er teveel multinationals in de hoofdindex.

Wilde rit in PostNL

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte vanochtend bekend dat PostNL (-1,9%) de tarieven met ruim 16% mag verhogen. Toch heeft de post- en pakketbezorger al direct kenbaar gemaakt hier geen gebruik van te maken.

Misschien opmerkelijk, omdat het bedrijf natuurlijk zoveel mogelijk geld wil verdienen met het versturen van de post. Anderzijds ook weer niet, want waarschijnlijk heeft het management van PostNL de rekensom gemaakt dat een kleinere prijsstijging uiteindelijk meer geld in het laatje brengt.

Dat zou zomaar kunnen, omdat €0,10 net het verschil kan maken of iemand een kaart stuurt om zijn familielid te feliciteren, of toch maar een appje. Op dit moment bedraagt de postzegelprijs €0,87. Het lijkt er dus op dat PostNL dit tarief koste wat kost onder de €1 wil houden.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Bij opening spoot het aandeel PostNL meer dan 3% omhoog, maar daar is helemaal niets meer van over. Blijkbaar zijn beleggers teleurgesteld dat de post-en pakketbezorger niet optimaal gebruik maakt van de ruimte die de ACM geeft.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omlaag en daarmee doen we het in Amsterdam iets beter dan de DAX (-0,6%) en CAC (-0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,4% en noteert 17,3 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,4% in het rood.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,118 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,50%) en Duitse (-0,62%) rente zakken een basispuntje. Wederom nieuwe all time lows.

Goud (+0,0%) dobbert zo rond de $1.500.

Olie: WTI (-1,4%) en Brent (-1,1%) blijven aardig liggen.

Bitcoin (-4,1%) gaat omlaag richting de $10.000.

Het Damrak

Zwaargewicht Unilever (+1,2%) zorgt ervoor dat de AEX nog redelijk overeind blijft.

(+1,2%) zorgt ervoor dat de AEX nog redelijk overeind blijft. ArcelorMittal (-4,0%) geeft de winst van gisteren alweer bijna prijs. Het zijn echte bear market patronen. Goed nieuws wordt aangegrepen om de stukken op een hoger niveau te verkopen.

(-4,0%) geeft de winst van gisteren alweer bijna prijs. Het zijn echte bear market patronen. Goed nieuws wordt aangegrepen om de stukken op een hoger niveau te verkopen. Oliegerelateerde waarden gaan verder omlaag. Royal Dutch Shell (-0,8%), SBM Offshore (-2,7%) en Fugro (-3,6%) hebben het allemaal niet de laatste tijd.

(-0,8%), (-2,7%) en (-3,6%) hebben het allemaal niet de laatste tijd. Winkelvastgoed weet maar niet te profiteren van de lagere rentes. Unibail Rodamco (-1,3%), Eurocommercial Properties (-1,1%) en Wereldhave (-1,1%) dalen ruim twee keer zo hard als de markt.

(-1,3%), (-1,1%) en (-1,1%) dalen ruim twee keer zo hard als de markt. Voor het eerst sinds oktober 2015 krimpt de Nederlandse bouwproductie. Slecht nieuws voor BAM (-1,9%), Heijmans (-1,3%) en VolkerWessels (-1,9%).

(-1,9%), (-1,3%) en (-1,9%). Takeaway.com (+0,4%) doorstaat alle stormen en zet een nieuwe hoogste stand ooit op het bord.

(+0,4%) doorstaat alle stormen en zet een nieuwe hoogste stand ooit op het bord. TKH (+1,2%) herstelt fractioneel van de klap die het gisteren na aanleiding van de tweedekwartaalcijfers om de oren kreeg.

(+1,2%) herstelt fractioneel van de klap die het gisteren na aanleiding van de tweedekwartaalcijfers om de oren kreeg. TomTom (+0,9%) is on fire. Nog een paar procent erbij en de hoogste jaarkoers staat op de teller. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

(+0,9%) is on fire. Nog een paar procent erbij en de hoogste jaarkoers staat op de teller. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. Een aardige stijging van het aandeel Sif (+1,9%), maar het volume is niet bepaald om over naar huis te schrijven.

Adviezen