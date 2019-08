De bewegingen vinden vandaag niet plaats binnen de AEX (-0,6%). Het is de AMX (-1,7%) die door het cijferende TKH (-17,2%) grote klappen te verwerken krijgt.

Twentse Kabelfabriek is onder andere een producent van elektriciteits- en glasvezelskabels en kwam met bijzonder matige tweedekwartaalcijfers op de proppen. Een magere omzetstijging van 3,5% is volgens verwachting, maar de 9% daling van het bedrijfsresultaat absoluut niet.

Begin juni zei het management op de Capital Markets nog dat het de ebitda-marges zou gaan opkrikken. Gevolg was destijds een fors hogere aandelenkoers. Nu de werkelijke cijfers tegenvallen, loopt dit er in één klap weer uit.

De outlook blijft positief, maar daar kijken beleggers nu even niet naar. TKH heeft een weging van 4,4% binnen de AMX en zet de midcap daarom zelfstandig 0,75% lager. Mede daarom is deze index vandaag de slechts presterende van Europa.

Goed nieuws Pharming

Het is even zoeken, maar er is toch nog een bedrijf dat vanochtend met goed nieuws langskwam. Pharming neemt het middel Leniolisib over van Novartis. Dit medicijn is nog in ontwikkeling en is gericht op de zeldzame ziekte APDS.

Dit is een immuunziekte waarbij patiënten het risico lopen op beschadigingen van de luchtwegen en bepaalde vormen van kanker. U hoeft zich geen grote zorgen te maken dat u ooit te maken krijgt met deze ziekte, want het komt slechts voor bij één op de miljoen mensen.

Het is daarom een te klein medicijn voor een grote farmaceut zoals Novartis, maar het past volgens de IEX Beleggersdesk prima in de pijplijn van Pharming. Op dit moment noteert ons favoriete huisfonds tegen 13 keer de getaxeerde winst voor 2020.

Brede markt

De AEX gaat 0,6% omlaag en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-0,7%) en CAC (-0,8%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,5% en noteert 18,6 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,1% in het rood.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,120 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,49%) en Duitse (-0,61%) rente zakken twee basispunten. Wederom nieuwe all time lows.

Goud (+1,0%) heeft er zin in.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,3%) blijven aardig liggen.

Bitcoin (-0,7%) weet nog geen duidelijke richting te kiezen.

Het Damrak

Unilever (-0,6%) lijkt weinig last te hebben van de winstwaarschuwing van concurrent Henkel. Laatstgenoemde klaagt over de afzwakkende economische groei en zegt last te hebben van concurrent Procter & Gamble.

Takeaway.com (+1,6%) profiteert van een adviesverhoging van Deutsche Bank. Ook het koersdoel ging fors omhoog naar €77. De analisten van ING hanteren zelfs een koersdoel van €100. De IEX Beleggersdesk is sceptischer en zegt dat er significante risico's zijn verbonden met het bedrijfsmodel van de maaltijdbezorger. Takeaway en Just Eat samen #Takeaway.com https://t.co/KCKTqzWAu7 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 29, 2019

Adyen (-2,4%) kent een zwakke dag. Ook concurrent Wirecard (-2,3%) ligt er slecht bij op de Duitse beurs.

IMCD (-2,7%) zakt ineens weg. Aanstaande vrijdag komt het bedrijf langs met de tweedekwartaalcijfers.

ABN Amro (+0,8%) krabbelt iets op, maar veel heeft het niet om het lijf. ING (-0,8%) zakt steeds verder weg in het moeras.

Wat is er toch met AMG (-4,3%) aan de hand? De producent van hoogwaardige materialen krijgt de ene klap na de andere om de oren.

PostNL (+0,4%) houdt vandaag goed stand. Wederom zijn de shorters bezig verder af te bouwen. Dat zien we natuurlijk maar al te graag.

Flow Traders (-1,4%) weet niet te profiteren van de oplopende volatiliteit.

Zoals verwacht matige tweedekwartaalcijfers voor Kendrion (-2,6%). De omzet daalde met 9% door de teruggang in de automobielsector. Het management rekent niet op verbetering in de tweede jaarhelft.

Adviezen