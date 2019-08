Slot: -2,2%

De AEX (-2,2%) heeft helaas niet kunnen herstellen van de klappen die het de afgelopen week om de oren heeft gekregen. Slechte berichten omtrent de handelsoorlog voeren de boventoon.

Maandag werd het conflict verder aangezwengeld door de Amerikanen. Trump beschuldigde de Chinezen ervan de eigen valuta te manipuleren. Anderzijds wil China geen Amerikaanse landbouwproducten meer kopen.

Vandaag komen daar de uitspraken van Trump bij, die openlijk twijfelt of de septemberontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping wel doorgaat. Allemaal berichten die de onrust op de financiële markten aanjagen. Toch hebben we nog geen signalen van paniek gezien.

Dan hadden er minnen van meer dan 5% voor de AEX op het bord moeten staan, inclusief een aantal flinke spikes naar beneden. Vergeet niet dat de VIX (17,7 punten) op een redelijk laag niveau staat. Bij paniek moet deze angstbarometer boven de 30 noteren. Daar is nu geen sprake van.

ArcelorMittal in de kliko

Als de onrust omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China toeneemt, moet u geen ArcelorMittal (-9,8%) in portefeuille hebben. De staalgigant is extreem cyclisch, waardoor het heel gevoelig is voor schommelingen in de conjunctuur.

U hoeft geen universitaire master macro-economie in bezit te hebben om te begrijpen dat een handelsoorlog slecht is voor de wereldeconomie. Verder is ArcelorMittal zeer kapitaalsintensief, waardoor er in tijden van recessie gemakkelijk dikke verliescijfers in de boeken worden gezet.

Dan helpt een nettoschuldpositie van $10,2 miljard niet bepaald mee. Nu is de ebitda nog in orde, waardoor het bedrijf op dit moment geen problemen heeft met de schuldeisers. Maar dit kan door de volatiele ebitda binnen no time anders zijn. Deze slechte cocktail zorgt ervoor dat het aandeel helemaal aan puin is gegaan de afgelopen twaalf maanden.



Klik op het plaatje voor een grote versie

ArcelorMittal is een typisch boom/bust aandeel. Nu zitten we in de periode waarin beleggers zich overgeven.

Bitcoin en Goud absolute winnaars

Als Bitcoin (+11,6%) en Goud (+4,3%) de absolute uitblinkers zijn, dan weet u wat voor week het is geweest. De AEX (-2,2%) behoort per saldo tot de zwakste broeders van de week. Eigenlijk moeten we kijken naar de herbeleggingsindex (-1,8%), omdat Ahold, ING en Unilever ex-dividend gingen.

Rentes

Door de onrust in de Italiaanse coalitie stijgt de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier maar liefst 29 basispunten naar 1,83%. De Nederlandse yield blijft stabiel op -0,46%.

Over naar de lijstjes

AEX deze week -2,2%

AEX deze maand -5,0%

AEX dit jaar +11,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +14,5%

AEX

Het zijn de financials die deze week de grootste klappen krijgen. Lagere rentes en onrust omtrent de handelsoorlog zijn de boosdoeners. Aegon (-7,8%) koerst op het laagste niveau sinds oktober 2016. Daarentegen gaat Takeaway.com (+6,0%) als de brandweer. Mensen moeten nou eenmaal eten en dan is het wel zo gemakkelijk om deze te laten bezorgen.

AMX

Het was de week van PostNL (+13,1%). Onverwacht goede tweedekwartaalcijfers, shorters die afbouwen en een dividend van €0,08 per aandeel. Wat willen beleggers nog meer? In ieder geval geen oliegerelateerde aandelen, want die staan in de uitverkoop. Met name Fugro (-10,2%) ziet de behaalde winst na de cijferpublicatie helemaal in rook op gaan.

ASCX

Voor een defensief aandeel presteert Sligro (-5,7%) heel beroerd. Dat Kendrion (-7,6%) bovenaan het rijtje dalers noteert is iets minder verrassend. Een aanzienlijk deel van de activiteiten vindt plaats in China. Toppertje van het kleine spul is Pharming. Groot nieuws is er niet, maar toch een dikke plus van 7,0%.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan de vooruitblik. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.