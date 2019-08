SGP'ers springen eruit in de Turbocompetitie Categorie: Overig

Ondanks de turbulentie op de beurs weten SGP’ers sterk koers te houden in de Turbocompetitie. In de maandelijkse tussenstand blijkt dat zij maar liefst 15,5% in de plus staan. Forum voor Democratie-stemmers staan op de tweede plaats met een rendement van bijna 5%. Verder zien we dat vrouwen op dit moment niet goed presteren. Gemiddeld staan zij 7,5% in de min. De mannen staan ook in het rood, maar zij weten hun verliezen nog te beperken tot gemiddeld -2,3%. Ouderen en jongeren in het groen Wat betreft leeftijd staat de categorie 90-95 jaar weer bovenaan: zij behalen tot nu een rendement van 3,2%. Maar vlak ook de jongeren niet uit: de leeftijdsgroepen 20 - 25 en 15 – 20 zijn de enige andere groepen die nog in de plus staan, met respectievelijk 0,3 en 0,1% rendement. Alle andere leeftijdscategorieën schrijven rode cijfers. Wat verder opvalt is dat - wanneer we kijken op provincieniveau - Drentenaren een mooie plus van 3% weten neer te zetten. Alle andere provincies staan in het rood. Maandwinnaar juli De beste belegger van afgelopen maand was deelnemer MrFeyenoord. Hij realiseerde een maandwinst van ruim 110%. Met deze sterke prestatie wint hij een iPad. Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

