Fondsenrondje: Compleet drama!

Het is vandaag bar en boos op het Damrak. Door een tweetje van Donald Trump zakt de AEX (-2,6%) door zijn hoeven. Met name cyclische aandelen gaan helemaal aan puin.



Het handelsconflict tussen de VS en China laait weer helemaal op door het voornemen van Trump om nieuwe handelstarieven op Chinese producten in te voeren. Het is opvallend dat hij dit twittert vlak na het rentebesluit van de Fed. Wellicht wil hij op deze manier nieuwe renteverlagingen afdwingen bij de Amerikaanse Centrale Bank.

Als bedrijven door deze onzekerheid inderdaad wachten met investeren, kan het bijna niet anders of Fed-voorzitter Jerome Powell gaat overstag.

Oja, er komt vandaag nog een banenrapport langs uit de VS. Vroeger keek iedereen ernaar, maar nu lijkt niemand er meer in geïnteresseerd. De markt gaat uit van een stijging van 164.000 arbeidsplaatsen. Het is de vraag of de financiële markten gaan bewegen op dit cijfer. Op dit moment staat alles in het teken van de handelsoorlog.

Brunel

De grote bleeder van de dag is Brunel (-17,1%). In Texas is een project (waterbehandelingsfabriek) niet zoals gepland verlopen en heeft een verlies van €5,5 miljoen gegenereerd. Niet het nieuws dat beleggers graag willen horen.

Daar komt bij dat de analisten van KBC het advies voor het aandeel verlagen naar houden van opbouwen. Verder gaat het koersdoel met €2 omlaag naar €14. Bij ING zijn ze wat optimistischer. De Nederlandse grootbank vindt de cijfers in lijn met de verwachtingen en handhaaft het koopadvies met koersdoel €17,50.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het aandeel Brunel is dit jaar weer helemaal terug bij af. Helaas ziet het plaatje er op de wat langere termijn niet veel beter uit. Inmiddels moet u toch nog zo'n 20 keer de verwachte winst voor dit jaar betalen om de stukken aan te schaffen.

Brede markt

De AEX gaat 2,6% omlaag en daarmee gaan we net zo hard omlaag als de DAX (-2,4%) en CAC (-2,9%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) spuit 22,8% omhoog en noteert 15,7 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,5% lager, maar hebben de grote klap gisteren geïncasseerd.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,110 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,37%) en Duitse (-0,49%) rente dalen drie basispunten en zetten een nieuwe all time low op het bord.

Goud (-0,6%) zakt vandaag iets terug, maar kende gisteren een uitstekende dag.

Olie: WTI (+1,5%) en Brent (+1,9%) herstellen wat van de klap die beide gisteren om de oren kregen.

Bitcoin (+1,0%) moet u op dit soort dagen hebben.

Het Damrak

De financials krijgen de grootste klappen. Met name Aegon (-6,3%) wordt in de kliko gegooid. De verzekeraar heeft niet alleen last van de handelsoorlog, maar ook van de scherp dalende Amerikaanse tienjaarsrente. ING (-5,2%) is ook een drama.

(-6,3%) wordt in de kliko gegooid. De verzekeraar heeft niet alleen last van de handelsoorlog, maar ook van de scherp dalende Amerikaanse tienjaarsrente. (-5,2%) is ook een drama. Het is niet het moment om chippers in portefeuille te hebben. ASML (-4,0%), ASMI (-4,7%) en Besi (-3,9%) worden massaal verkocht.

(-4,0%), (-4,7%) en (-3,9%) worden massaal verkocht. Unibail Rodamco (+1,5%) is de witte raaf op het Damrak. Ook de overige vastgoedfondsen houden de schade aardig beperkt. Lagere rentes zijn natuurlijk goed voor het vastgoed.

(+1,5%) is de witte raaf op het Damrak. Ook de overige vastgoedfondsen houden de schade aardig beperkt. Lagere rentes zijn natuurlijk goed voor het vastgoed. Galapagos (-1,1%) is ineens een defensief aandeel geworden.

(-1,1%) is ineens een defensief aandeel geworden. Dat geldt vandaag niet voor Royal Dutch Shell (-2,7%). Dinsdag moest u nog €28,50 per aandeel betalen. Twee dagen later is er ruim €2 van de koers af. Dat zien we niet zo vaak bij Koninklijke Olie.

(-2,7%). Dinsdag moest u nog €28,50 per aandeel betalen. Twee dagen later is er ruim €2 van de koers af. Dat zien we niet zo vaak bij Koninklijke Olie. De verkoopgolf bij AMG (-6,8%) gaat helaas door. Inmiddels is de koers onder de €20 beland.

(-6,8%) gaat helaas door. Inmiddels is de koers onder de €20 beland. PostNL (-3,9%) is er als de kippen bij om mee te dalen. Komende maandag komt de post- en pakketbezorger langs met de tweedekwartaalcijfers.

(-3,9%) is er als de kippen bij om mee te dalen. Komende maandag komt de post- en pakketbezorger langs met de tweedekwartaalcijfers. Flow Traders (+2,0%) doet het altijd goed op dit soort dagen.

Adviezen