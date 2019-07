BeursVandaag: Volle bak

Eenmalige last drukt het resultaat. Daarnaast ondergaat Fugro een transitie door minder afhankelijk te worden van het speuren naar fossiele velden en beter in te spelen op duurzame energie oplossingen.



Fugro is interessant, flexibel, heeft know how en ervaring: Fugro is een buy!



Komende jaren wordt er meer en meer gebruik gemaakt van de specifieke diensten welke Fugro in huis heeft om in te spelen op de wensen van hun clienten, mede in opdracht van de internationale politiek inzake klimaatveranderingen.



Fugro technisch:

Dalende weerstandslijn van wordt verlaten boven Euro 7,-

Horizontale weerstand ligt op Euro 7,-

Conditie: Sterk oversold.

Technische indicatoren: MACD & Momentum divergeren over zeer lange periode (Positieve ontwikkeling)