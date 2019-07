Fondsenrondje: Wederom gedonder

Mede dankzij de Amerikaanse president Donald Trump koerst de AEX (-0,2%) licht in het rood. Hij dreigde met importheffingen richting China. Reden voor lagere koersen.



De schade voor de hoofdindex blijft redelijk beperkt. Daarvoor mogen we voor de zoveelste keer ASML (+1,5%) bedanken. De chipgigant profiteert nog altijd van de goede cijfers die gisteren gepresenteerd werden. Wat verder helpt is dat een Taiwanese chipmaker optimistisch is over vraag naar chips in het derde kwartaal.



Vanmiddag komen er nog twee macro's langs, namelijk de wekelijkse jobless claims en de Philadelphia Fed index over de maand juli.

De laatste tijd bewegen de beurzen nauwelijks op macro-economisch nieuws. Waarschijnlijk spelen de centrale banken hier een belangrijke rol. Bij slecht nieuws zijn zij sneller bereid stimulerende maatregelen te nemen. Daarentegen zorgen goede cijfers juist voor een meer afwachtende houding. Gevolg is dat goed nieuws slecht nieuws is, en vice versa.

GrandVision +10,7%

De grote knaller van de dag is GrandVision. Gisteren begon de koers rond 17:00 uur te lopen en nu weten we waarom. Essilor-Luxottica heeft grootaandeelhouder HAL benaderd om de brillenketen over te nemen voor €28.

Afgelopen dinsdag (een dag voor het uitkomen van het persbericht) sloot het aandeel GrandVision op €21,04. Dit betekent dat het Frans-Italiaanse concern bereid is een premie van 33% te betalen. Eerlijk gezegd komt dit percentage wat hoger uit, omdat de koers er de laatste dagen opvallend goed bijlag.



Het is dat Essilor-Luxottica een bod doet op GrandVision, want anders hadden beleggers sinds de beursgang precies niets verdiend. Overigens heeft de IEX-Beleggersdesk zijn twijfels of de mededingingsautoriteiten goedkeuring geven voor deze overname. De nieuwe combinatie gaat namelijk wel een erg sterke positie krijgen op de brillen- en contactlenzenmarkt.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omlaag en weet net als gisteren de schade beter beperkt te houden dan de DAX (-0,9%) en CAC (-0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 5,9% en noteert 12,2 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,3% in het rood.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,124 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,18%) en Duitse (-0,30%) rente dalen een basispuntje.

Goud (-0,4%) koelt iets af

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,3%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (-0,6%) heeft het even niet.

Het Damrak

Ahold (-2,1%) heeft last van de beroerde cijfers van Sligro (-7,5%). Het groothandelsbedrijf heeft de winst in het eerste halfjaar zien halveren. Ook de outlook is niet bepaald inspirerend.

Handelsspanningen zijn natuurlijk geen goed nieuws voor ArcelorMittal (-1,7%). Aperam (-0,2%) houdt de schade aanmerkelijk beter beperkt

Royal Dutch Shell (-0,7%) krijgt een adviesverhoging van de Royal Bank of Canada. Enige impact op de koers lijkt het niet te hebben.

TomTom (+1,1%) profiteert van een koersdoelverhoging van UBS. Het aandeel gaat naar €10 van €8,20, maar het advies blijft houden.

BAM (-2,7%) zakt weer helemaal weg. De eerste dagen na de winstwaarschuwing leek het aandeel te herstellen, maar daar kan nu een kruis door.

Sif (-2,4%) koelt de laatste dagen behoorlijk af.

Over Kiadis (-3,2%) kunnen we maar beter eventjes niets zeggen. Het aandeel koerst op het laagste niveau ooit.

We zien een fors volume bij B&S Group (+2,2%). Ruim 60.000 stukken zijn vanochtend van eigenaar gewisseld.

