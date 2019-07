TA: US banken verdelen Wall Street

Banken op Wall Street ontwikkelen zich technisch, net als in Europa, niet eenduidig. Ook na de recente kwartaalcijfers ogen de banken verdeeld.

Op Wall Street zijn begin deze week verse koersrecords behaald, maar de focus van beleggers lag dinsdag vooral op de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Wells Fargo.

Op zijn zachtst gezegd werden de kwartaalresultaten verdeeld ontvangen. Technisch bezien heeft alleen Goldman Sachs wind mee. JPMorgan ligt technisch neutraal, Wells Fargo negatief.

AEX op hoogste punt 2019

Intraday heeft Nederlandse beurs woensdag het hoogste punt van het jaar aangetikt, dat lag rond 574,86. Het dreigement van Trump om meer importtarieven op Chinese goederen te heffen zorgde voor wat winstnemingen, waardoor de AEX iets lager in de dag-range eindigde. Het hoogste punt intraday van de AEX-index van de afgelopen 2 jaar ligt rond 576,90. Zoals eerder gemeld is de herstelfase (= kort uptrendje) van de AEX intact.

Goldman Sachs heeft wind mee

Goldman Sachs heeft de voormalige weerstand rond de top van mei gebroken. Deze uitbraak genereerde een technische verbetering en maakt opwaarts potentieel vrij richting weerstand 234,06 (top van 9 november 2018). Steun ligt op 180,73 (bodem van 7 juni). Technisch een interessant aandeel.

JPMorgan ligt neutraal

JPMorgan Chase ontwikkelt zich in horizontale richting tussen steun 104,84 (bodem van 31 mei) en weerstand 117,15 (top van 3 mei). Wacht op nieuwe technische signalen, technisch niet interessant. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop.

Wells Fargo heeft wind tegen

Wells Fargo beweegt in een dalende trend; alleen door een zonnebril is iets van stabilisatie te zien. Technisch is de grootste hypotheekverstrekker van Amerika nog niet uit de problemen. De weerstand bevindt zich rond 52,42 (top van 22 maart). De steun ligt rond 44,20 (bodem van 7 juni).