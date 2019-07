Slot: Week van waarschuwingen en versoepeling

Qua beweging was deze week een van de rustigste van het jaar. Toch kwam er voldoende nieuws langs dat de AEX (-0,5%) in beweging had kunnen brengen.

Fed-voorzitter Jerome Powell liet tussen neus en lippen door weten dat er een renteverlaging aan zit te komen. Ondanks dat financiële markten deze woorden grotendeels hadden ingeprijsd, is het opmerkelijk dat de Fed zo dovish is.

De werkloosheid is met 3,7% historisch laag, de lonen groeien met meer dan 3% en de inflatie komt op jaarbasis slechts nipt beneden de 2% uit. Op het eerste oog geen enkele reden om de rente te verlagen. Het lijkt er simpelweg op dat Powell vreest dat we aan het einde van de economische cyclus zitten en dat de handelsoorlog het land een recessie in kan duwen.

De Amerikaanse grootbanken Morgan Stanley en Goldman Sachs vinden een eventuele renteverlaging een teken van zwakte. Laatstgenoemde adviseert klanten zelfs aandelen van de hand te doen. Wie weet voorspellen ze met succes de top. Toch zien we vaak dat wanneer er toppen worden gebroken, het feestje nog wel even doorgaat. Daar komt bij dat sparen niet bepaald een lucratief alternatief is.

BAM: Bleeder van de week

In economisch goede tijden krijgt BAM (-19,2%) het iedere keer voor elkaar om beleggers negatief te verrassen. Problemen met utiliteitsprojecten in Duitsland (€65 miljoen schade) en een opdracht van BAM International (€25 miljoen schade) zorgen ervoor dat er een verlies uitrolt in het eerste halfjaar.

Aangezien het vertrouwen van beleggers in de bouwer sowieso al broos is, kreeg het aandeel maandag een enorme klap te verwerken. Toch kwamen er een paar koopjesjagers in de markt, want de dagen erna liep de koers wat op.



Gedurende het huidige decennium is de koers van BAM niet vooruit te branden. Okee, aan beweging geen gebrek, maar per saldo levert het niets op.

Dow Jones breekt door 27.000 punten

De uitslagen zijn relatief beperkt, maar toch zetten de drie belangrijkste indices op Wall Street een nieuwe all time high op het bord. De S&P500 brak voor het eerst sinds zijn bestaan door de 3000 punten. Ook de Dow Jones stootte voor het eerst door de 27.000-puntengrens.

De Europese indices doen onder leiding van de DAX (-2,0%) niet mee. Het gaat niet goed met de Duitse industrie, waardoor Basf en Daimler zich genoodzaakt zagen met een winstwaarschuwing langs te komen.

Rentes

Er lijkt een draai plaats te vinden in de rentemarkt. Al drie dagen op rij lopen de vergoedingen op tienjaars staatspapier fors op. Nog zo'n week en Wopke Hoekstra moet weer betalen om geld te lenen.

Over naar de lijstjes

AEX deze week -0,5%

AEX deze maand +1,2%

AEX dit jaar +16,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +19,1%

AEX

Het begint eentonig te worden, want net als vorige week is Galapagos (+5,3%) de topper van de week. Groot nieuws kwam er niet langs, maar het sentiment is simpelweg goed omdat het biotechbedrijf op schema ligt goedkeuring in de VS te krijgen voor de reumapil Filgotinib.

Daarentegen is Randstad (-3,3%) de flopper binnen de hoofdindex. De analisten van Goldman Sachs verplaatsten het aandeel van de koop- naar de verkooplijst. Het is ook niet de week voor industrie-aandelen als ArcelorMittal (-2,8%).

AMX

SBM Offshore (+4,2%) profiteert van de hogere olieprijs. Dat geldt absoluut niet voor Fugro (-6,9%). De analisten van ABN Amro verlagen vandaag het koersdoel naar €6 van €8. Goed om te zien dat we PostNL (+1,2%) in het lijstje toppers zien. Norges Bank breidt zijn belang in de post- en pakketbezorger iets uit.

ASCX

De knaller van de week is met afstand Sif (+32,3%). De funderingsspecialist maakte maandag bekend zijn eerste order in de Verenigde Staten te hebben binnengehaald. Niet veel later kwam naar buiten dat het bedrijf de fundering mag aanleggen van een groot windmolenpark aan de kust bij Den Haag.

Kiadis (-7,6%) zet de laagste koers sinds de zomer van 2017 op het bord. Misschien zijn het de naweeën van het slechte nieuws dat het middel ATIR101 nog niet is goedgekeurd door de Europese toezichthouder. Ook Kendrion (-4,5%) staat dit jaar wel vaker in het lijstje floppers.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan de vooruitblik. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.