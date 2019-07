Na een reeks van verliesdagen zet de AEX (+0,3%) weer eens een klein plusje op het bord. Fed-voorzitter Jerome Powell bevestigde tussen neus en lippen door dat er een renteverlaging aankomt.



Van euforie is op de aandelenmarkten geen sprake, want deze woorden zijn grotendeels ingeprijsd. Het zijn met name de Amerikaanse indices die gisteravond een zetje in de rug kregen. De zwakkere dollar hielp ook mee.

De bewegingen op het Damrak zijn zeer beperkt. Het lijkt een dag te worden waar de nulletjes ons om de oren schieten. Alleen Galapagos (+1,2%) ontspringt de dans. Het is simpelweg wachten op het kwartaalcijferseizoen.

De week van Sif

Er moet wel iets heel geks gebeuren, wil Sif (+8,1%) niet het aandeel van de week worden. De funderingsspecialist krijgt een mega-order binnen van het Zweedse Vattenfall voor de kust van Den Haag.

Het bedrijf mag 114 monopiles leveren voor het windpark. Met dank aan deze prachtige week vol koersstijgingen neemt Sif afscheid van het rijtje bleeders binnen de ASCX. Nu behoort het aandeel met een koerswinst van 25,9% ineens tot de toppers binnen de smal cap. Zo snel kan het dus gaan op de beurs.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Met dit tempo staat het aandeel binnen no time op de all time high van €25,35. Maar goed, dan moet er eerst nog ruim 70% bij komen.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omhoog en presteert in lijn met de DAX (+0,1%) en CAC (+0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,9% en noteert 11,7 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,2% in het groen.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,127 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,15%) en Duitse (-0,31%) rente dalen een basispuntje.

Goud (+0,2%) profiteert van de zwakke dollar en koerst rond het hoogste niveau van het jaar.

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (+0,9%) lopen vrolijk verder op.

Bitcoin (-3,9%) koelt ineens behoorlijk af.

Het Damrak

ArcelorMittal (-1,0%) is hard op weg de behaalde winst van juni prijs te geven. De gehele sector ligt er magertjes bij. Ook het Duitse Thyssenkrupp (-0,6%) heeft het niet.

Na een minidip kruipt Akzo Nobel (+0,7%) weer naar het hoogste niveau ooit. Op 24 juli komt de verfgigant met de halfjaarcijfers langs.

Fugro (-0,2%) heeft samen met een partner licenties verkocht voor het gebruik van onderzoeksdata. Financiële details zijn niet bekend gemaakt en eerlijk gezegd hebben beleggers er geen boodschap aan.

Gisteren was het weinig soeps met vastgoed, maar vandaag zijn de rollen omgedraaid. Eurocommercial Properties (+1,6%) en Unibail Rodamco (+1,0%) hebben er zin in.

Op een laag volume behoort Arcadis (+2,5%) tot de beste aandelen van de dag.

De chippers gaan ook goed, al vallen de uitslagen redelijk mee. ASMI is met een winst van 1,3% de uitschieter. Dat zien we ook niet iedere dag.

Accsys (+2,4%) kent een beroerde maand, maar krabbelt nu iets op.

Lokaal krijgt Avantium (-5,8%) een pak rammel.

Adviezen