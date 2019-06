Wat technisch wind in de rug heeft is de alternatieve energiesector. Deze beweegt in een sterke uptrend en biedt nog opwaarts potentieel.

Volgens de Amerikaanse bank JPMorgan is beleggen in fossiele energiewinning interessant. Maar technisch is dat nog niet bewezen.

Ik start met de Nederlandse beurs, die het stijgende trendkanaal onder druk zet.

AEX verpietert wat

Onlangs zakte de koers van de AEX-index terug onder de voormalige toppen. Technisch verliest de index hiermee iets aan kracht, maar zolang de uptrend intact is, blijven we opwaarts kijken.



Aangezien de toppen en bodems elkaar overlappen, geeft dat aan dat het ontbreekt aan overtuiging.

De steun ligt rond 538,70 punten (de bodem van 25 maart). Binnen de zwak stijgende trend handhaven we een koersdoel rond de weerstand van 576,90 punten (gevormd op 27 juli 2018).





Beleggen in alternatieve energie

Wie in de alternatieve energiemarkt zou willen beleggen, heeft het niet niet makkelijk. Het is lastig om in deze sector de juiste selecties te maken, want in welke bedrijfstak of subsector moet je het zoeken?

Beleg je in windmolens of in solar, in elektrische auto's of fuel cells? Wordt het biomassa of energie efficiency? Of zit de toekomst in microturbines?

Trackers en ETF's

In de alternatieve energiesector zou je om te beginnen naar Exchange Traded Funds kunnen kijken, in de volksmond ETF's of trackers genoemd. Deze nemen veel werk uit handen.

Een van de trackers in de alternatieve energiesector die wij volgen is de Lyxor New Energy UCITS ETF. Deze is hier ook begin van het jaar besproken.

Lyxor New Energy UCITS

De Lyxor New Energy UCITS is een tracker die tot doel heeft de World Alternative Energy Total Return Index te volgen.

De Lyxor New Energy ETF heeft met de doorbraak boven de laatste koerstop de stijgende trend weten te hervatten. Een technische verbetering is opgetreden met een eerste koersdoel rond de weerstand van 40,00 (gevormd op 1 mei 2008).

Zolang de New Energy ETF hogere toppen en hogere bodems weet te vormen, blijft het plaatje positief.

Steun ligt op 23,04 euro (bodem van 17 mei). Kortom: het is nog steeds interessant als defensieve belegging.





Beleggen in fossiele energie

Volgens de Amerikaanse bank JPMorgan zijn in de fossiele olie- en gaswinningssector diverse interessante aandelen te vinden. Op de favorietenlijst van de bank staan onder andere TechnipFMC en Halliburton Company.



TechnipFMC, met een notering op de beurs van Parijs, is een wereldwijd olie- en gasbedrijf. Halliburton heeft notering op Wall Street.



Ik leg deze twee aandelen langs mijn technische meetlint, maar kan er kort over zijn: beide aandelen zijn technisch niet interessant.

TechnipFMC technisch zwak



Technisch bevindt TechnipFMC zich in een dalende trend, dus dat is niet interessant.

De belangrijkste technische indicator is de dalende B.O.B.-lijn (de blauwe lijn), die aangeeft aan dat TechnipFMC achter blijft bij de rest van de markt en dus een structurele underperformer is.







Halliburton technisch futloos

Halliburton Company oogt technisch eveneens zwak. Na een doorbraak onder de steun van 20,98 dollar (de bodem van 7 juni) wordt 18 dollar het volgende neerwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn (rode lijn) laat een dalend verloop zien, terwijl de koers er structureel onder beweegt. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Halliburton Company gedurende langere tijd underperformt ten opzichte van de rest van de beurs.