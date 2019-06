Fondsenrondje: Draghi zet AEX hoger

Het is een behoorlijk volatiele ochtendsessie. Vlak na opening zakte de AEX 0,7% weg, maar nu staat er ineens een plus van 0,5% op het bord. Beleggers mogen ECB-voorzitter Mario Draghi bedanken.



Hij zei zojuist dat de ECB weleens extra stimuleringsmaatregelen kan nemen als de economische ontwikkelingen in de eurozone niet verbeteren. Er valt te denken aan verdere renteverlagingen en een nieuw opkoopprogramma.

U zult denken: 'is een verdere rentedaling nog mogelijk?' Dat kan zeker, want het gaat om de rente die financiële instellingen ontvangen om hun geld bij de ECB te stallen. Eerlijk gezegd mag het woord 'ontvangen' worden gewijzigd in 'betalen'. Banken moeten nu namelijk 0,4% betalen om hun geld bij de ECB weg te zetten.

Bleeders 2019 onderuit

Het zijn de bleeders van 2019 die ook vandaag een grote tik om de oren krijgen. Met name AMG (-3,1%) en PostNL (-2,6%) worden de kliko in gegooid. Eerstgenoemde gaf gisteren tussen neus en lippen door dat het tweede kwartaal er eentje gaat worden om snel te vergeten. Blijkbaar kiezen partijen ervoor om ook vandaag de nodige stukken te lozen.

Het interview met PostNL-ceo Herna Verhagen en cfo Pim Berendsen heeft niet het gewenste effect gehad. Sinds het interview koerst het aandeel continu lager. Binnen vijf handelsdagen is er alweer 8% van de koers afgegaan. Als de markt zijn vertrouwen in een bedrijf verliest, is er geen houden meer aan.

Gelukkig is de AEX een index met relatief veel defensieve namen. Relx (+0,9%), Unilever (+1,0%), Heineken (+1,1%) en Wolters Kluwer (+1,5%) houden de hoofdindex voor de zoveelste keer op de been.

Intertrust verrast

Intertrust (+5,2%) is niet het meest inspirerende aandeel op het Damrak, maar knalt vandaag mooi omhoog. De trustmaatschappij, waar onder andere de activistische aandeelhouder Eliott in participeert, doet een interessante overname.

Voor $330 miljoen wordt de Amerikaanse administratief dienstverlener Viteos overgenomen. Dit bedrijf verricht werkzaamheden voor onder andere hedge funds en beleggingsfondsen. Het goede nieuws is dat door deze aankoop de middellange termijndoelstellingen omhoog worden bijgesteld.

Het management van Intertrust verwacht dat zowel de omzet als ebitdamarge de komende jaren hoger uitkomt dan verwacht. Waarschijnlijk is dat de trigger voor deze mooie koersstijging.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De laatste jaren hebben de aandeelhouders van Intertrust nauwelijks iets verdiend. Het dividend zorgt ervoor dat er nog een klein plusje uit het vuur wordt gesleept.

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omhoog en blijft iets achter ten opzichte van de DAX (+0,6%) en CAC (+0,9%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,5% en noteert 12,5 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,4% in het groen.

De euro daalt 0,3% en noteert 1,119 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,13%) en Duitse (-0,30%) rente zakken als een baksteen. Allemaal het gevolg van de uitspraken van Draghi.

Goud (+0,5%) veert op. Hoe lager de rente, hoe beter voor het edelmetaal.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (-0,5%) weten nog geen richting te kiezen.

Het is niet altijd feest met de Bitcoin (-1,1%).

Het Damrak

Zoals eerder vermeld trekken de defensieve havens de AEX omhoog. Grote uitschieters zijn er echter niet.

Banken zoals ABN Amro (-0,7%) en ING (-0,4%) moeten het niet hebben van een lage rente.

Opvallend dat vasgoedaandelen niet profiteren. Eurocommercial Properties zakt zelfs 1,0%.

De gehele chipsector ligt er beroerd bij. Besi (-2,9%) gaat het hardst omlaag. De analisten van ING verlagen het koersdoel voor de chipper uit Duiven met €1 naar €29. Het koopadvies blijft wel gehandhaafd.

Alfen (-2,7%) zet een nieuwe all time low op het bord.

Pharming (+3,6%) krabbelt wat op. Het kleine biotechbedrijf zette gisteren nog het laagste niveau van het jaar neer.

Adviezen