TA: Wachten op de Fed

De aandelenbeurzen maken de laatste dagen per saldo even pas op de plaats na de sterke opleving van begin deze maand. De markten wachten op nieuws van de Fed, die de komende twee dagen vergadert en met een nieuw rentebesluit zal komen.

Woensdag zal de Fed aankondigen of ze de rente ongewijzigd laat of dat ze, zoals een deel van de marketwachers al verwacht, de rente gaat verlagen.

Terwijl het even stil is omtrent het handelsconflict tussen de VS en China neemt de situatie in Iran wel steeds ernstiger vormen aan. Het land wordt inmiddels door steeds meer landen aangewezen als schuldige van de aanval op de olietankers waardoor de kans op escalatie lijkt toe te nemen. Ook dit kan de komende tijd invloed hebben op het koersverloop van de aandelenmarkten.

De AEX-index neemt gas terug

De Nederlandse beurs is afgeketst op de eerste tussenliggende horde rond weerstand 559,15 (top van 16 mei). De laatste handelsdagen heeft de index wat terrein moeten prijsgeven, maar van serieuze verkoopdruk is vooralsnog geen sprake.

Om technisch weer te verbeteren, dient de recente aarzeling een nieuwe hogere koersbodem op te leveren. Dan kan een nieuwe aanval worden ingezet op weerstand 559,15. Voor een serieuze verbetering is een doorbraak hiervan noodzakelijk. De volgende horde ligt al rond 576,90. Pas daarna komt er echt ruimte vrij.

Duitse beurs stabiliseert boven dalende toppenlijn

De DAX index in Frankfurt is begin vorige week door de dalende toppenlijn gebroken. Het was hiermee een van de laatste beurzen die de correctieve fase wist te verlaten.

De afgelopen dagen heeft de Duitse beurs slechts beperkt terrein hoeven prijsgeven en weet daardoor de uitbraak uit de correctieve fase vast te houden. Indien de DAX index boven de dalende toppenlijn een hogere koersbodem weet te vormen, zal het technisch beeld verder aantrekken.

Eerste richtpunt voor de huidige stijging ligt rond weerstand 12.458,30, de top van september 2018.

Europese beursgemiddelde kijkt opzij

De Euro Stoxx 50 index maakt even pas op de plaats. De index heeft de herstelbeweging even stilgelegd, maar de correctie blijft tot op heden vrij beperkt. Per saldo oogt het technisch beeld momenteel neutraal. Een hogere koersbodem binnen de neutrale bandbreedte zal het plaatje verder doen verbeteren.

Pas wanneer weerstand 3.438,56 wordt gebroken, kan er verder omhoog worden gekeken.

De beurs van Brussel mist kracht

Hoewel de Bel 20 index de eerste Europese beurs was die de dalende trend achter zich wist te laten, is het herstel zeer beperkt gebleven. De index beweegt de laatste weken in een smalle bandbreedte zonder duidelijke richting.

De uitbraak uit deze bandbreedte zal de nieuwe richting gaan bepalen. Indien de weerstand rond 3.544,18 wordt gebroken, zal het technisch plaatje verder opklaren en kan het herstel meer vorm krijgen. De oude top van april rond 3.868,32 wordt dan het volgende richtpunt.

De CAC40 index in Parijs blijft goed liggen

De Franse beurs oogt technisch bezien niet slecht. Hoewel de kracht er even uit lijkt, is de index de afgelopen dagen goed blijven liggen. Als de CAC40 index de correctie beperkt weet te houden, kan een nieuwe aanval worden ingezet op weerstand 5.450,65.

Pas wanneer deze weerstand wordt gebroken, kan het herstel meer vorm krijgen en komt de belangrijke langetermijnweerstand rond 5.657,44 weer in het vizier.

Zwitserse beurs breekt uit

Tot slot werp ik nog even kort een blik op de beurs van Zwitserland, de SMI index. De Zwitserse beurs, die in Zwitserse Francs noteert, is recent opwaarts uitgebroken.

De SMI index heeft de stijgende fase een nieuwe impuls gegeven met de doorbraak boven de laatste toppen. De index noteert momenteel een nieuwe all-time high en kan verder omhoog. Volgend koersdoel is een berekend koersdoel en ligt rond 11.000.