TA: Olieprijzen op tilt

De olieprijs is de afgelopen maand fors gedaald, technisch in een dalende trend. Dit heeft zijn weerslag op oliefondsen niet gemist.



De olieprijzen zijn de laatste tijd zeer volatiel. Woensdag zakten de koersen naar het laagste niveau in vijf maanden. Eén dag later liep de olieprijs bijna 4% op na incidenten met olietankers in de Golf van Oman.

Incidenten met tankers

Twee tankers raakten beschadigd geraakt bij een vermoedelijke aanval, waarbij Iran betrokken zou zijn. Dit volgt op eerdere incidenten met tankers in de Perzische Golf.

Volgens ingewijden neemt hierdoor de kans op verstoringen in de vraag/aanbodverhoudingen op de oliemarkten toe. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de olieprijs.



Mogelijk kunnen de koersen van oliefondsen hierdoor sterk reageren; onder andere bij aandelen zoals Royal Dutch en ExxonMobil.

Deze olieaandelen bespreek ik hieronder, evenals de olieprijs en de Oil&Gas-tracker.

AEX-index stuit op weerstand

De Nederlandse beurs neemt een adempauze onder de weerstand van 559,15 punten (de top van 16 mei).

Het technische plaatje krijgt een positieve impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien en wordt 576,90 het volgende opwaartse koersdoel.

De AEX-index heeft pas steun rond 538,70 punten (de bodem van 25 maart).





Royal Dutch Shell blijft vlak liggen

Royal Dutch Shell heeft onlangs de stijgende trend naar onderen gebroken, waarmee het technische plaatje is verzwakt.

Technisch mag een meer zijwaarts koersverloop worden verwacht, boven de steun van 27,64 euro (de bodem van 28 maart). Hier moet Royal Dutch Shell boven blijven om verdere verzwakking te voorkomen.

Pas boven de weerstand van 29,23 euro (de top van 20 mei) klaart het beeld weer op en kan de uptrend worden hervat.







ExxonMobil beweegt in krachtige neerwaartse trend

Verkopers houden ExxonMobil nog steeds in hun greep. Er is sprake van een krachtig dalende trend met ruimte richting de steun van 64,65 dollar (de bodem van 26 december 2018).

Bij oplevingen blijft ExxonMobil duidelijk steken onder de voorgaande koersbodems.

Weerstand wacht rond 76,95 dollar (de top van 16 mei). Na een uitbraak boven deze weerstand wordt 83,75 dollar het volgende opwaartse koersdoel.







Olieprijs test steun 59,75 dollar

De Brentprijs veert wat op, nu de steun van 59,75 dollar (de bodem van 29 januari) is bereikt.

Maar de dalende trend is intact. Deze krijgt een nieuwe neerwaartse impuls indien deze bodem neerwaarts wordt gebroken.

In dat geval mogen we verdere koersdalingen niet meer uitsluiten en wordt 49,93 dollar het volgende neerwaartse koersdoel.

De weerstand van de olieprijs (Brent) ligt rond 74,73 dollar (de top van 24 april).







Sector Oil & Gas ETF klimt boven voorgaande koersbodem

De Oil & Gas ETF kruipt weer boven de laatste koersbodem, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd.

Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt. De neerwaartse trend blijft wel geldig.

Enkel boven de weerstand van 34,09 (de top van 20 mei) klaart het beeld op. De steun ligt rond 31,20 (de bodem van 28 januari).