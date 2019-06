Slot: Stilte voor de storm

Het is geen dag waar we nog urenlang over na zullen praten. De AEX (-0,1%) dobberde de gehele dag rond het nulpunt en sluit uiteindelijk nipt in het rood.

Het nieuws van de dag is dat Boris Johnson een stap dichterbij het Britse premierschap komt. In de eerste stemronde behaalde hij 114 van de 313 uitgebrachte stemmen. Zijn voornaamste concurrent Jeremy Hunt kon slechts 43 conservatieve parlementsleden achter zich krijgen.

Er volgen nog drie stemrondes waarna er twee kandidaten overblijven. Uiteindelijk bepalen de leden van de conservatieve partij de winnaar. Toch lijkt het erop dat het premierschap Boris Johnson bijna niet meer kan ontgaan.

Financiële markten zal het een zorg zijn. Het Britse pond sterkt 0,1% aan ten opzichte van de euro en dat is vrij opvallend. Johnson is namelijk een harde brexiteer. Maar goed, zijn concurrenten staan ook niet bepaald positief tegenover de Europese Unie.

Altice aan kop

Met kop en schouders is Altice (+7,4%) de winnaar van de dag. De aandeelhouders mogen de analisten van Deutsche Bank bedanken, want zij verhogen het koersdoel met €2 naar €7.

Dat is vrij opmerkelijk omdat de huidige koers (€2,88) ruim onder de oude target price ligt. Blijkbaar zien de Duitsers een upside van 143%. De IEX beleggersdesk oordeelt iets genuanceerder over het aandeel.

De kabelaar weet weliswaar steeds meer klanten aan zich te binden, maar dit gaat gepaard met forse kortingen. Daar komt bij dat de schuldgraad nog altijd zeer hoog is.



Ik denk dat een technisch analist vrij weinig van deze grafiek kan maken.

Rentes

Een bekend beeld dit jaar. De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn. De Nederlandse rente zakt één basispuntje naar -0,07%.

Brede markt

De AEX daalt 0,1% en blijft achter ten opzichte van de CAC (+0,0%). De positieve uitschieter is de DAX met een winst van 0,4%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 5,9% omlaag en noteert 12,4 punten.

De Amerikaanse indices maken staan allemaal in het groen. De Nasdaq springt er met een plus van 0,5% positief uit.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,127 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,4%) doet het niet onaardig.

Olie: WTI (+3,0%) en Brent (+2,9%) spuiten omhoog op het bericht dat twee olietankers zijn beschadigd bij een vermoedelijke aanval in de Golf van Oman.

Bitcoin (+0,6%) kruipt verder omhoog.

Het Damrak

KPN (-1,0%) verkocht zijn resterende belang in Telefonica Deutschland. Deze positie verkreeg de telecommer door de verkoop van het Duitse E-Plus.

De banken ABN Amro (-0,6%) en ING (-1,0%) hebben een mindere dag. De uitslagen zijn redelijk beperkt.

Galapagos (-0,3%) krijgt een koopadvies van Wainwright & Co. Beleggers lijken dit niet serieus te nemen.

Royal Dutch Shell (-0,2%) weet niet te profiteren van de opgelopen olieprijs. Fugro (+0,6%) en SBM Offshore (+1,4%) lopen wel iets op.

Heeft ArcelorMittal (+2,3%) de bodem gezet? Ik zie een klein haakje in de grafiek.

Vastgoed ligt goed vandaag. Met name Wereldhave (+1,8%) heeft de smaak te pakken. Misschien helpen de dalende rentes iets.

OCI (+3,9%) en Signify (+4,7%) gaan als de brandweer. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden.

PostNL (-1,2%) zet een nieuwe all time low op het bord.

Adviezen

Altice: naar €7 van €5 - Deutsche Bank

Galapagos: naar kopen en €132,75 - Wainwright & Co

SBM Offshore: naar €19 van €17 en kopen - SBM Offshore

