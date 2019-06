TA: Campingrally aan de horizon

Technisch vormen aandelenbeurzen gigantische lange termijn bodempatronen, ook wel bekend als hoofd&schouder continueringsformaties.

Deze bodempatronen treden doorgaans op aan de vooravond van een nieuwe lange termijn structurele opmars. Wees dus opgelet, we krijgen deze zomer wellicht te maken met een heuse campingrally.

Maar zover is het nu nog niet. Feit is wel dat alle markten hun correctieve fases hebben gebroken, nu ook de Duitse beurs. Hiermee worden de rechterschouders gevormd van gigantische bodempatronen (zie uitleg hieronder).

Gigantische bodemformaties

Vooralsnog gaat het enkel om een technisch herstel waarbij alsnog diverse tussenliggende barrières gebroken moeten worden. Maar op de langere termijn zien we dat de aandelenbeurzen gigantische bodemformaties aan het vormen zijn.

Bij de meeste beurzen betreft het omgekeerde hoofd&schouder formaties, die over een periode van 1,5 tot 2 jaar gevormd zijn.

Technisch is in de afgelopen maand de rechterschouder gevormd, die overigens nog niet voltooid is. Belangrijk is dat de beurzen als het ware een nieuwe aanloop hebben genomen, om de tussenliggende hordes te breken.

Het is uitermate belangrijk dat die tussenliggende barrières gezamenlijk, in elk geval binnen een week, worden gebroken. Dus dat niet slechts één enkele beurs uitbreekt, maar alle beurzen samen.

In dat geval en alleen dan kunnen we spreken van een gemeenschappelijke draai in het sentiment.

Vandaag houd ik de lange termijn plaatjes van de belangrijkste aandelenbeurzen tegen het licht.

Ik kijk daarbij naar de volgende technische signalen:

• In hoeverre wordt er een hogere bodem gevormd?

• Veert de betreffende index op boven de 200 dagenlijn en is die lijn wel opwaarts gericht?

• Ligt de betreffende weerstand niet te ver?

Uitleg hoofd&schouder continueringsformatie

Wat is een hoofd&schouder continueringsformatie eigenlijk? Dit patroon komt altijd voor als tijdelijke onderbreking van een sterke trend.

Zoals gezegd komen deze bodempatronen doorgaans voor aan de vooravond van een nieuwe lange termijn structurele stijging. Maar pas na de uitbraak (van de neklijn) treedt een koopsignaal op en wordt de voorgaande trend voortgezet. In onderstaand voorbeeld betreft het de voortzetting van de opwaartse trend.

De hoofd&schouder continueringsformatie bestaat altijd uit (minimaal) drie correcties, waaruit bodems worden gevormd. De middelste bodem, het hoofd, is altijd de diepste. De twee correcties aan beide zijden vormen de schouders.

Het patroon wordt voltooid met de doorbraak boven de zogenaamde neklijn, die de tussenliggende toppen verbindt.

Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen. Wanneer men de afstand tussen het hoofd en de neklijn optelt boven het uitbraakpunt, kan men het koersdoel berekenen.

Een tussenliggend koersdoel is door de afstand tussen de rechterschouder en het uitbraakpunt op te tellen boven de neklijn.

Hogere AEX bodem

De AEX-index laat een eerste hogere bodem zien. De vraag naar Nederlandse aandelen trekt aan.

We wachten tot de weerstand van 576,90 punten (gevormd op 27 juli 2018) wordt gebroken. In dat geval wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en mogen we hogere koersen worden zien.

Wanneer we de afstand tussen het hoofd (472,19) en de neklijn (576,90) optellen boven het uitbraakpunt, kunnen we 681 als koersdoel berekenen.

Het eerste tussenliggende koersdoel ligt rond 615 punten - de afstand tussen de rechterschouder (538,70) geprojecteerd boven de neklijn (576,90).

Steun ligt rond 538,70 punten (de bodem van 25 maart).

De 200-dagenlijn krult opwaarts, terwijl de index er boven beweegt. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie. Bovendien heeft de 200-dagenlijn de recente correctie prima opgevangen.

De horde van 576,90 punten ligt slechts 3,5% verwijderd.

DAX valideert opmars

In de recente correctie vormde de DAX index een hogere bodem binnen de stijgende trend. Omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het positieve technische beeld bevestigd.

Er ligt steun op 10.174,92 punten (de bodem van 11 november 2016). Weerstand ligt rond 13.204,31 punten (gevormd op 25 mei 2018).

De DAX ligt boven het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, terwijl die lijn opwaarts krult. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.

De weerstand van 13.204,31 punten ligt ruim 8,5% verwijderd. Dat is relatief ver.





Dow verbetert

Wall Street lijkt een hogere koersbodem te vormen. De Dow Jones-index signaleert een technische verbetering.

De steun bevindt zich rond 24.680,57 punten (de bodem van 3 juni) en de weerstand rond 26.951,81 punten (de top van 5 oktober 2018).

De vraag naar Amerikaanse aandelen lijkt aan te trekken, nu een potentiële hogere koersbodem wordt gevormd.

Indien de Dow de weerstand weet te breken, verbetert het technische plaatje verder. Na een uitbraak boven de weerstand van 26.951,81 punten wordt 32.072,65 het volgende opwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn laat een opwaarts verloop zien. Bovendien beweegt de Dow boven die lijn. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

De weerstand van 26.951,81 punten ligt minder dan 3,5% verwijderd. Dat is relatief dichtbij.

Nasdaq Composite index wacht op koopsignaal

De Amerikaanse technologiebeurs laat een hogere bodem zien. De vraag trekt aan.

We wachten tot de weerstand van 8.133,30 punten (gevormd op 31 augustus 2018) wordt gebroken. In dat geval treedt een koopsignaal op en mogen we hogere koersen tegemoet zien.

De steun ligt rond 6.177,19 punten (de bodem van 25 augustus 2017).



Het opwaarts krullende 200-daags voortschrijdende gemiddelde, waarbij de Nasdaq Composite index beweegt, wijst op een positieve technische conditie.

De weerstand van 8.133,30 punten ligt slechts 3,8% verwijderd.