Dag drie van deze week, daar gaan we dan. Woensdag gehaktdag, of zo als ze hier te lande zeggen, Zaagmans komt langs. Wall Street deed het kalmpjes aan gisteravond en kon de winstreeks niet vasthouden, maar veel had het niet om het lijf.

The Dow closed slightly lower Tuesday, snapping its 6-day winning streak as all 3 major U.S. indices closed flat. Industrials and utilities were the worst-performing sectors. https://t.co/EeVPEt8XNc pic.twitter.com/JMwoLz4UZl — CNBC (@CNBC) June 11, 2019

Niks te beleven dus daar. Vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen. De AEX lijkt iets lager te openen (554-555) na de sterke sessie van gisteren.

Azië gemengd beeld

In Azië zijn de markten overwegend wat lager gesloten. Japan doet niet veel (-0,1%), maar de Hang Seng in Hongkong laat een gevoelige veer, -1,8%. Het rommelt wat in Hongkong vanwege een nieuwe wet die Hongkong meer onder controle van Peking brengt.

Thousands of protesters paralyze Hong Kong's financial hub over extradition bill - Reuters https://t.co/TzXiMk5IMw — anouk eigenraam (@askimono) June 12, 2019

Beursnieuws

De inflatiecijfers uit China vallen mee. Met name de voedselprijzen zorgen voor een behoorlijke stijging van 2,7%.

China's consumer price index (CPI) rose 2.7% YOY in May, up from 2.5% for April, said National Bureau of Statistics on Wednesday. pic.twitter.com/4UUQRu98Ad — People's Daily, China (@PDChina) June 12, 2019

De prijs van ijzererts schoot gisteren fors omhoog:

Iron ore complicates Australia’s growth challenge: The rising price of the steel ingredient has yet to boost investment in mining, or wages. But it is making the local dollar more resilient to trade tensions and a rate cut, says @ClaraMarquesRTR https://t.co/RIfaLn6bwq pic.twitter.com/OQWFzh9w77 — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) June 12, 2019

TKH - Investeerdersdag

Of Capital Markets Day, zoals dat in officiele termen heet. De Haaksbergers houden vandaag vanaf 11.30 uur hun CMD. U kunt dat via hun site rechtstreeks meevolgen via onderstaande link.

Hier leest u de laatste analyse over TKH van Paul Weeteling.

Het bedrijf laat voorbeurs alvast weten de doelstellingen voor de middellange termijn te verhogen. Weten we ook weer waarom het zo hard opliep de afgelopen week.

Takeaway in de AEX

Gefeliciteerd Takeaway.com, van de zolderkamer in Enschede naar de AEX op het Damrak, in minder dan 20 jaar lukte Jitse Groen dit. Jitse begon in 2000 Thuisbezorgd.nl. Het bedrijf heeft inmiddels een beurswaarde van €4,8 miljard en de oprichter heeft nog een belang van 29,63%.

Vanaf maandag 24 juni behoort Takeaway tot de 25 hoofdfondsen op het Damrak. De plaats in de AMX van Takeaway zal worden ingenomen door Fagron en op haar beurt wordt Fagron in de AScX vervangen door ICT Group.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:55 TKH verhoogt doelstellingen

07:38 Amerikaanse overname voor Dassault Systèmes

07:30 'Shell minder bezield over taxidienst Londen'

07:15 Probiodrug nu officieel Vivoryon Therapeutics

07:11 Financieel topman ForFarmers weg in 2020

06:59 Onverwachte stijging Japanse machineorders

06:58 Voedselprijzen stuwen Chinese inflatie

06:42 Aantal faillissementen afgenomen

06:28 'Unilever zet in op fors meer merken'

11 jun Verkoop raffinaderij Shell in VS

11 jun Adempauze op Wall Street na opmars

Analistenadvies is er ook nog niet, maar de AFM meldt deze shorts.

De agenda kent alleen nog het Payroll de investeerdersdag van TKH begint om 11.30 uur en u kunt dat via deze webcast live volgen.

11:30 TKH Capital Markets Day

03:30 China inflatie PPI mei0,6%

03:30 China inflatie CPI mei0,0% MoM

09:00 D'Ietereren notering €1 ex-dividend

14:30 VS inflatie CPI mei0,1% MoM

En dan nog even dit

