Een mooie rally op Wall Street gisteravond. Of het een langdurige treinreis wordt zoals onderstaand, valt moeilijk te voorspellen. Maar de koersen liepen aardig op in de VS gisteren:

S&P 500 train has departed for another rally

Laten we hopen dat de posttrein binnenkort ook vertrekt. Vanavond om 20:00 uur kunt u kijken naar In de Boardroom, een webinar met ditmaal PostNL in de hoofdrol. Ceo Herna Verhagen en cfo Pim Berendsen zullen tekst en uitleg geven over de toekomstvisie van het bedrijf.

U kunt zich hier inschrijven wanneer u wilt kijken. Tijdens het webinar kunnen vragen ingestuurd worden. Ondergetekende is er ook bij, evenals presentator Jim Tehupuring, en er is een bijdrage van de VEB.

AEX Vandaag

Gaan we over tot de orde van de dag. Gisteravond was het wederom feest op Wall Street, de koersen stegen over een breed front. Grote internetnamen als Amazon en Facebook pakten veel verlies terug van vorige week, toen het nieuws naar buiten kwam dat de Amerikaanse toezichthouder op oorlogspad was.

Grootste stijgers in de VS: o.a. Amazon (+3%), Tesla (+4%) en de chippers die de Nasdaq omhoog trokken met 2%. In Azië is de stemming rustig, de Nikkei noteert licht (0,3%) hoger. De AEX lijkt een puntje hoger te openen rond 554.

Beursnieuws

SBM Offshore

SBM tekent een Letter of Intent (LOI) met Petrobras voor de produktie en lease (22.5 jaar!) van een nieuwe FPSO.

SBM scoort in Brazilië, LOI met Petrobras voor FPSO met 22.5 jaar lease

Heel goed nieuws voor SBM, ik kom hier later vandaag nog op terug.

Pharming

Pharming laat van zich horen. Het biotechbedrijf begint een eerste onderzoek naar de toepasbaarheid van haar medicijn Ruconest bij zwangerschapsvergiftiging, ook wel pre-eclampsie genoemd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in Nederland en Australië en zal ongeveer een jaar duren.

Unilever

Unilever neemt het schoonheidsmerk Tatcha over. Geruchten gaan dat Unilever ongeveer een half miljard betaalt. Tatcha is gebaseerd op Japanse rituele schoonheidsprincipes en voor ambassadeurs hoeft Unilever niet ver te zoeken:

Succes verzekerd in Engeland.

AMG Technologies

Er was al eerder sprake van: AMG gaat haar divisie AMG Technologies wellicht afsplitsen. Dat gebeurt waarschijnlijk vooral om de gevallen koers van het aandeel omhoog te krijgen nu de grondstoffenmarkt even in een dipje zit.

Er staat inmiddels 24% short uit en Heinz Schimmelbusch, de roemruchte ceo van AMG, is er veel aan gelegen om dat percentage weer op normale niveaus (lees: nul) te krijgen.

Hudson's Bay

Hudson's Bay wordt van de beurs gehaald en gereorganiseerd. De Europese activiteiten worden verkocht aan de Oostenrijkse partner Sigma, maar de Nederlandse winkels zitten NIET in die deal. Daar wordt een aparte oplossing voor gezocht.

Wie de winkel kent in Amsterdam aan het Rokin, weet wel waarom. Daar loopt meer personeel dan klanten. Hudson heeft in totaal 15 winkels in Nederland waaronder eentje in het Wereldhave-winkelcentrum in Tilburg.

Het bod behelst een premie van 48% op de beurskoers van gisteren en dat lijkt mooi, maar het aandeel heeft weleens hoger gestaan:

Overig nieuws

Het ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

Shorts

Geen wonder dat AMG alles uit de kast haalt om de waarde in het aandeel naar boven te halen. Het goede nieuws is weer dat al die shorters natuurlijk nog ergens aan de biedkant liggen. Ooit moeten ze terugkopen.

Agenda: TKH in de bocht

De agenda voor vandaag is bescheiden: let op TKH, die koers is afgelopen week al mooi opgelopen. De investeerdersdag van TKH begint om 11.30 uur en u kunt dat via deze webcast live volgen.

09:00 TKH Capital Markets Day

03:30 China inflatie PPI mei 0,6%

03:30 China inflatie CPI mei 0,0% MoM

09:00 D'Ietereren notering €1 ex-dividend

14:30 VS inflatie CPI mei 0,1% MoM

En dan nog even dit

ING en ApplePay:

ING maakt Apple Pay beschikbaar in Nederland

Dit heeft veel weg van stalking:

ICYMI: Trump threatened to raise tariffs on China again if President Xi Jinping doesn't meet with him at the upcoming G-20 summit in Japan https://t.co/DwkEm9nJMz pic.twitter.com/JL9KugISKJ — Bloomberg Economics (@economics) June 11, 2019

Shorters United:

In dit beleggersdrama wordt werkelijk waar iedere dag een nieuw hoofdstuk geschreven. Neil Woodford, de gevallen ster onder de fondsbeheerders, laat niet meer zien in welke aandelen hij belegt, omdat hij weet dat deze dan massaal geshort gaan worden... pic.twitter.com/mIOt0BBIEi — Mathijs Schiffers (@MJSchiffers) June 10, 2019

Rijk land dat Ierland. Maar niet heus, allemaal goedkope ETF's dus, die veelal in Ierland gelist zijn om bepaalde redenen:

Good Morning from #Germany where listed comps are majority owned by foreign investors. 85% of the Dax is now in foreign hands. North American and British investors currently hold 54.1% of the shares in the 30 Dax comps. German holdings decrease to 15.3% in 2018 from 17.1% in 2016 pic.twitter.com/ssEEuYnWuy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 7 juni 2019

Leuk overzicht van zeer geslaagde beursgangen. Beyond Meat maakt een (ham)burger van erwten die goed weg te krijgen is. De bedoeling is om de Beyond Burger te produceren in Zoeterwoude, voor de Europese markt. Ze kosten nog wel duur, maar liefst €6 per twee, maar dat wordt beter als de kosten omlaag gaan.

Beyond Meat shares are now up 572% from IPO price of $25 on May 1, good for 9th on the list of best returns for a company within its first 2mths of trading, BBG reports. It has about 3 more weeks to gain the 428% needed to take the lead from Akamai, which jumped 1,000% in 1999. pic.twitter.com/855e4NMi4K — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 10, 2019

