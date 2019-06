Experts zelden somberder dan nu

Experts waren afgelopen maand bijzonder somber en hadden het daarmee bij het rechte eind: de AEX ging met maar liefst 5,4% naar beneden. Voor komende maand zijn experts echter nog een stuk somberder gestemd.

Dat blijkt uit de maandelijkse enquête die Corné van Zeijl van Actiam houdt onder beursexperts. Deze maand deden er 54 experts mee.

Van de forse daling van de AEX in mei werd 0,7% veroorzaakt door het ex-dividend gaan van diverse aandelen, merkt Van Zeijl op. Hoe dan ook belooft het weer een spannende maand te worden. Experts zijn voor juni namelijk nog somberder dan ze waren voor mei.

Weinig hoop op goede afloop handelsoorlog

"De belangrijkste reden is de handelsoorlog", legt Van Zeijl uit. "Het zijn geen schermutselingen meer, maar het is nu echt in een oorlog ontketend. De hoop op een goede afloop lijkt vervaagd. De experts zijn nog niet veel somberder geweest."

Voor juni zijn de experts per saldo somber gestemd:

Optimistisch: 14,8% (vorige maand 23,9%)

Neutraal: 35,2% (vorige maand 35,2%)

Pessimistisch: 50,0% (vorige maand 40,8%)

Per saldo: -35,2% (vorige maand -16,9%)

Ook voor de lange termijn erg somber

Ook voor de langere zijn experts weinig positief. "Bij de langetermijnantwoorden, kwam bijna overal de naam Trump voor. En dat was meestal niet positief. Zijn negatieve invloed wordt hard gevoeld", licht Van Zeijl toe.

Het sentiment onder experts voor de komende zes maanden:

Optimistisch: 16,7% (vorige maand 15,5%)

Neutraal: 38,9% (vorige maand 40,8%)

Pessimistisch: 44,4% (vorige maand 43,7%)

Per saldo: -27,8% (vorige maand -28,2%)



Handelsoorlog kan nog jaren duren

De extra vraag in de enquête ging deze maand over de handelsoorlog. Uit de antwoorden is volgens Van Zeijl duidelijk af te leiden dat alle hoop op een snelle en goede afloop verdwenen is.

"Maar liefst 52% denkt dat de oorlog nog jaren kan gaan duren. 21% denkt dat na de handelstarieven de oorlog verder zal worden uitgevochten op het technologische vlak. 19% hoopt op toch nog een goede bijeenkomst tijden de G20-meeting in Osaka."

Dit waren alle antwoorden op de extra vraag over hoe het verder zal gaan met de handelsoorlog:

Waait over: ongeveer 8%

Wordt tijdens de G20-meeting grotendeels opgelost: ongeveer 19%

Blijft nog jaren een rol spelen: ongeveer 52%

Gaat over in een technologische oorlog: ongeveer 21%

Toppers en floppers mei

Met de individuele aandelenkeuzes deden de experts het vorige maand niet best. "Met name de keuzes voor ASR en ING kostten een hoop rendement. En ING kwam net in mei weer sinds lange tijd de lijst met toppers binnen. Ik denk dat beleggers erg bang zijn geworden van de mogelijke plannen om Commerzbank over te nemen."

Aan de flopperskant zaten kenners er vooral met hun keuzes voor AkzoNobel en IMCD naast. De toppers daalden per saldo met 7,8%, terwijl de floppers met 4,2% naar beneden gingen.

De IEX lezers waren ook niet geheel gelukkig met hun keuzes. Bij de toppers ging het nog wel, maar bijna al hun gekozen floppers (Adyen, Relx, AkzoNobel en Ahold) deden het beter dan de index. Hun long/shortportefeuille daalde met 5,0%.

Toppers mei Stemmen Rendement Floppers mei Stemmen Rendement ING +11 -14,6% ASML -9 -8,8% KPN +4 +0,1% Randstad -4 -9,3% Heineken +4 -2,3% AkzoNobel -4 -0,2% ASR +3 -14,2% IMCD -3 +1,5% Gemiddeld -7,8% Gemiddeld -4,2% AEX -5,4%

Favoriete aandelen voor juni

Opvallend is dat zowel ING als ASR van de topperskant naar de floppers is gegaan. Het meest geliefd voor juni is KPN. Dat aandeel stond vorige maand ook al hoog bij de toppers en heeft toen al haar dienst bewezen. Het aandeel steeg met 0,1% in een beurs die 5,4% daalde.

De andere AEX-aandelen waar experts voor juni positief over zijn, zijn Royal Dutch Shell, Galapagos en Ahold.