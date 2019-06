Fondsenrondje: Zwaargewichten drukken AEX

De AEX (-0,2%) doet een stapje terug en daarmee presteren we in Amsterdam beduidend slechter dan de overige Europese indices. De DAX staat zelfs 0,3% in de plus.

Het zijn de zwaargewichten ASML (-1,3%), Royal Dutch Shell (-0,5%) en Unilever (-0,8%) die de hoofdindex in het rood duwen. Rouwen zullen de aandeelhouders er hoogstwaarschijnlijk niet om, want deze drie namen hebben dit jaar keurig gerendeerd.

Koninklijke olie liet tijdens de investeerdersdag trouwens weten dat het concern op koers ligt voor het behalen van de doelstellingen voor 2020. Daarnaast wil het bedrijf de komende zes jaar zo'n $125 miljard laten terugvloeien naar de aandeelhouders. Blijkbaar hadden beleggers op meer gerekend.

Verder is de agenda redelijk leeg. Om 16.00 uur volgen nog de Amerikaanse fabrieksorders over de maand april. Analisten gaan uit van een daling van 0,7% maand op maand. Wie weet wil het voor enige beroering zorgen op de financiële markten.

Banken in de lift

Ondanks de rentes verder omlaag gaan, liggen ABN Amro (+2,3%) en ING (+2,2%) er uitermate goed bij. Advieswijzigingen of ander nieuws kunnen we niet vinden. Beide Nederlandse grootbanken zijn ook de koplopers binnen de sector vandaag.



De aandeelhouders van ING en ABN Amro kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De maand mei was dramatisch en over beursjaar 2018 moeten we het maar helemaal niet hebben. Door de gedaalde koers noteren beide banken zo'n 7 á 8 keer de getaxeerde winst voor dit jaar.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omlaag en blijft duidelijk achter ten opzichte van de DAX (+0,2%) en CAC (+0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 1,1% en noteert 15,5 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,7% in het groen.

De euro blijft stabiel en noteert 1,125 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,02%) en Duitse (-0,21%) rente dalen een basispuntje.

Goud (+0,3%) sterkt verder aan.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,7%) hebben het de laatste tijd niet.

Bitcoin (-7,0%) krijgt een pak rammel.

Het Damrak

Vastgoedaandelen doen eens gek en stijgen. Unibail Rodamco (+2,2%) gaat op de kooplijst van Goldman Sachs. Ook goed nieuws voor Wereldhave (+4,5%), want deze haalt de Amerikaanse grootbank van de verkooplijst af.

(+2,2%) gaat op de kooplijst van Goldman Sachs. Ook goed nieuws voor (+4,5%), want deze haalt de Amerikaanse grootbank van de verkooplijst af. Adyen (-2,2%) is de loser van de dag. Met nadruk van de dag, want dit jaar staat het betaalplatform aan kop met een plus van 45%.

(-2,2%) is de loser van de dag. Met nadruk van de dag, want dit jaar staat het betaalplatform aan kop met een plus van 45%. Cyclische aandelen worden ook weer opgepikt. Staalbedrijven zoals ArcelorMittal (+3,8%) en Aperam (+3,1%) wijzen de weg.

(+3,8%) en (+3,1%) wijzen de weg. Als PostNL (+1,9%) hard omhoog gaat, is het risk on op de financiële markten. Overigens kunnen mensen nog vragen stellen aan CEO Herna Verhagen. Dat doet u hier.

(+1,9%) hard omhoog gaat, is het risk on op de financiële markten. Overigens kunnen mensen nog vragen stellen aan CEO Herna Verhagen. Dat doet u hier. Flow Traders (-0,1%) moet het niet van dit soort dagen hebben.

(-0,1%) moet het niet van dit soort dagen hebben. Besi (+1,7%) stond vanochtend nog lelijk in de min, maar het sentiment is ineens volledig gedraaid.

(+1,7%) stond vanochtend nog lelijk in de min, maar het sentiment is ineens volledig gedraaid. Binnen de ASCX gaan de bouwers Heijmans (+2,3%) en VolkerWessels (+1,3%) aan de leiding.

Adviezen