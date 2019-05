HAA 2019: 3 tips van Royce Tostrams

Vanuit TA-perspectief: 3 interessante Nederlandse aandelen. Gesignaleerd door Royce Tostrams (Tostrams groep / IEX) tijdens de Hollandse Aandelenavond 2019, georganiseerd door BNP Paribas en IEX.

Het lijstje bestaat uit Unilever, DSM en SBM Offshore. En als toetje nog een short-tip.

Tip 1: Unilever

"Bij Unilever zien we een heel mooie, sterke trend, opwaarts gericht de afgelopen 10 jaar. We hebben een correctie doorgemaakt die geëindigd is binnen die opwaartse trend. De correctie van begin vorig jaar heeft een bodem gevormd boven de oude toppen. We noemen dat een pullback en dat is vaak een sterk teken. Reden om dit aandeel weer op te nemen. Het is de derde keer dat ik Unilever heb, dus ik ben trouw aan mijn keuze."

Tip 2: DSM

"DSM laat een prima trend zien. Er zijn een paar toppen gebroken en DSM is daarna keurig boven die oude toppen gebleven. De relatieve prestaties van DSM ten opzichte van de AEX zijn ook goed. Als DSM stijgt, stijgt het sterker dan de AEX en als DSM daalt, gebeurt dat minder hard dan de AEX. Die relatieve zaak is heel belangrijk. Want als je dat in je portefeuille hebt, heb je een outperformer te pakken."

Tip 3: SBM Offshore

"SBM Offshore heeft een prima technisch plaatje. Het heeft een aantal toppen gevormd op 16. Daar is SBM Offshore uitgebroken, het heeft een flinke correctie achter de rug en vormt nu een bodem boven die oude toppen. Dit aandeel is geschikt voor de lange termijn."

Short: ArcelorMittal

"Ze zijn door de cruciale bodem van 17 euro gezakt. Dat is een slecht signaal. Mijn advies: wacht op het herstel tot aan de oude bodem, daar ligt de volgende top. En dán moet je short gaan."

De Hollandse Aandelenavond 2019 werd georganiseerd door BNP Paribas en IEX.