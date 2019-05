HAA 2019: 3 tips van Ralph Wessels

Tips die geen tips zijn, dat was natuurlijk zonde van je entreegeld…



Maar dat was peanuts bij wat je in markten wilt stoppen, zou het niet doen..

Die economische cyclus is een flauwekul ding, laat hem maar volop z'n tips die geen tips zijn aankopen dan gaan jullie het doen met de cyclus van de markten!.. En die cycli staan nu niet echt op standje aankopen, hoewel het in eerste instantie wel zo lijkt, voor de AEX dan…

Verkopen wat je hebt, en niets erbij is beter, short gaan op een bepaald moment nog beterder eigenlijk..

Da's mijn tip, zonder verdere poespas!