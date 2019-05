TA: When the Chips are Down

Halfgeleiders hebben weer flinke klappen gehad, zowel op Wall Street als in Europa. When the chips are down, the lights go out.

Technologie is maandag hard onderuit gegaan op alle wereldbeurzen. De verkoopdruk kwam los na geruchten dat de handelsbesprekingen tussen Washington en Peking waren gestrand. Vooral halfgeleiders werden zwaar getroffen, nu het Chinese Huawei in de VS op een zwarte lijst is gezet. Veel producenten van deze chipsector stoppen hun leveringen aan Huawei.

Op de Nederlandse beurs zat chipmachinefabrikant ASML maandag in het verdomhoekje, maar ook chiptoeleverancier Besi kreeg ervan langs.

Verder daalde Franse chipmaker STMicroelectronics ruim 9,1 procent en verloor op de Duitse beurs Infineon bijna 5%. Kortom Chips are Down.

Vandaag bespreek ik enkele chipsaandelen, alsmede de SOX index (grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie). Ik word alert, want ik zie alweer flinke krassen op enkele chips.

AEX-index doet een stapje terug

De Nederlandse beurs verzwakt iets na het verlaten van de correctieve fase. De beurs zakt terug naar de bovenkant van het oude neerwaartse trendje (tussen de blauwe stippellijnen). Hiermee maakt de AEX een omgekeerde clifhanger.

De AEX-index moet de weerstand 576,90 (gevormd op 27 juli 2018 zien te breken om opwaarts ruimte te maken. De steun rond 538,70 (bodem van 25 maart) is nog steeds een eerste vangnet.

ASML in gevaar

ASML is afgeketst op weerstand 189,50 (top van 27 juli 2018) en zet nu een flinke stap terug. De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken.

De steun van ASML ligt rond 155,22 (bodem van 8 maart), wat thans bijna 11% risico oplevert.

Besi corrigeert

De recente daling zorgt ervoor dat Besi terugzakt naar de voormalige weerstand, gevormd door de oude koerstoppen van eind 2018. Zolang Besi hierboven weet te blijven, handhaven we onze (gematigd) positieve visie. Voorslanog is de schade beperkt.

Steun ligt op 20,54 (bodem van 9 augustus 2018). Weerstand wacht rond 32,62 (gevormd op 6 december 2017).

ASMI is stukgelopen

Ook ASMI is gestrand op een zware weerstand, die van 63 (top van 16 maart 2018). Kortom tijd voor een stapje terug en winstnemingen. De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken.

Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden. De steun van ASMI ligt rond 45 (bodem van 8 maart), wat thans ruim 15% risico oplevert.

SOX verzwakt

De SOX index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, verloor maandag op Wall Street ruim 4% in waarde. De recente felle daling bracht de koers van de SOX index weer terug onder het niveau van voorgaande toppen.

Door deze terugkeer onder een oude koerspiek verzwakt het technische beeld iets. Deze zogeheten 'false move' doet de eerdere verbetering teniet. Er is steun op 1.292,76 (bodem van 8 maart). Weerstand ligt op 1.850,00 (berekend koersdoel).

Infineon Technologies heeft herstel afgebroken

Technisch verliest Infineon Technologies aan kracht. Recent is de opwaartse herstelbeweging naar onderen verlaten. Verkoopdruk neemt weer toe. De steun ligt rond 16,35 (bodem van 4 januari). Weerstand ligt op 21,61 (gevormd op 19 april).

STMicroelectronics maakt false move

De recente koersdip bracht STMicroelectronics weer terug onder de voorgaande toppen. Door deze terugkeer van de koers binnen de voormalige vlakke range verzwakt het technische beeld wat. Deze zogeheten 'false move' lijkt de eerdere verbetering te neutraliseren.

We verwachten een consolidatie boven steun 12,72 (bodem van 29 maart). Weerstand ligt rond 16,97 (gevormd op 26 april).