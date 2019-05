HAA 2019: 3 tips van Nico Bakker

De negende editie van De Hollandse Aandelenavond vond plaats op 15 mei 2019. Zes experts bespraken live on stage de beste aandelen van eigen bodem én 6 kandidaten voor een short-positie. Technisch analist Nico Bakker over zijn keuzes.

Als Technisch Analist raadt Bakker zijn publiek aan om vooral niet af te gaan op nieuws en geruchten over een bedrijf: “U moet geen jaarverslagen gaan lezen, u moet geen websites gaan bezoeken. U moet grafieken gaan bestuderen. In de grafiek zit alles al verpakt. Oorzaken voor koersbewegingen? Hup, weg! Vandaag is het Trump, dan is er weer iemand uit China die wat zegt. Laat maar! Het gaat erom wat de markt ervan maakt.”

Maandgrafieken

Normaal vaart Bakker vooral op weekgrafieken. Voor de Hollandse Aandelenavond echter oriënteert Bakker zich op de iets langere termijn: “We kijken hier naar maandgrafieken. Waarom? Om de houdbaarheidsdatum van die tips wat langer te laten voortduren. We gaan voor de wat langere rit. Dat kan betekenen dat je tussentijds, op de wat kortere termijn best wat tegengas kan krijgen, maar daar moet je dan even doorheen wandelen.”

Tip 1: Galapagos

"Als technisch analist houd ik geen rekening met nieuws. Ik kijk naar wat de markt doet. Bij Galapagos zie je elke keer hogere toppen en hogere bodems. Een dijk van een uptrend en alle indicatoren komen boven de plus. We hebben nog wel even te gaan en we kunnen door naar de 120/130. Een echte koopkans!"

Tip 2: AMG

"Een hoop ellende vorig jaar met dit aandeel. AMG heeft vanaf 2016 een mooie rit omhoog gemaakt, maar is sinds medio 2018 weer flink gezakt. AMG is gezakt tot aan de dynamische trendlijn. Dit zijn de plekken waar je steun mag verwachten. De kans dat de markt gaat bodemen bij AMG is zeer groot. Bovendien is de risk/rewardbalk grotendeels groen. Er zit dus een flink potentieel in."

Tip 3: TKH

"Hier is steun op gemiddelde lijn en een indicatie voor bodemvorming. De langetermijn-uptrend kan weer nieuw leven ingeblazen worden bij TKH. We zijn wel al een tijdje onderweg, maar zolang de koers boven de 37/39 opereert, zou TKH kunnen terugstomen. Naar 55 moet mogelijk zijn."

Short: Aperam

"Dit is puur op basis van de maandgrafieken. Er is al al een tijdlang een redelijke downtrend zichtbaar."

De Hollandse Aandelenavond 2019 werd georganiseerd door BNP Paribas en IEX. U kunt het complete webinar nog terugkijken op de site van BNP Paribas (klik op de bordeauxrode button rechts op de pagina).