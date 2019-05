TA: Duncan, Duinen en DSM

De BV Nederland gaat als een speer, nu Duncan, Max en DSM doorbreken. Naast DSM staan ook de twee andere aandelen die ik heb getipt op de Hollandse Avond er technisch goed voor: Unilever en SBM Offshore.

Voor het eerst van mijn leven heb ik het songfestival helemaal uitgezeten. Tot genoegen van mevrouw Tostrams dook ik om half 10 's avonds niet in de Wall Street Journal, maar zaten we genoeglijk met een schaaltje chips te kijken hoe Duncan glansrijk won.

Eerder in de week werd ook duidelijk dat de Formule 1 de komende jaren in de Zandvoortse duinen verreden zal worden. Max komt eraan.

DSM breekt technisch door

Verder is DSM technisch doorgebroken. DSM is een van mijn Top 3 aandelen voor 2020, ook in de afgelopen week getipt op de Hollandse Avond.

De andere twee tips zijn Unilever en SBM Offshore. Ik bespreek ze alle drie hieronder.

In elk geval staat vast dat de BV Nederland volgend jaar internationaal goed in de spotlights zal staan, met zowel de organisatie van het Euro Songfestival 2020, Formule 1, hoogstaand Europees voetbal en vele nieuwe all-time-highs op Nederlandse aandelen.

AEX-index weet de correctieve fase achter zich te laten

De Nederlandse beurs heeft de correctieve fase van de afgelopen weken (tussen de blauwe stippellijnen) verlaten.

De AEX-index verbetert hiermee, en heeft nu ruimte voor een aanval op de weerstand van 576,90 punten (gevormd op 27 juli 2018).

Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de weerstand noodzakelijk. Daarna kan de AEX doorstomen richting de 600-puntenzone.

De steun van circa 538,70 punten (de bodem van 25 maart) is niet in gevaar geweest.





Nieuwe all-time-high voor DSM

Het technische plaatje van DSM is verbeterd nadat de voormalige weerstand, rond de top van eind 2018, is gebroken.

In de recente correctie vormde DSM een hogere bodem boven die oude horde, waarmee een succesvolle pullback is afgerond.

Nu de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd. Er ligt steun op 93,58 euro (de bodem van 8 maart). Weerstand ligt rond 115,00 euro (het berekend koersdoel).

De stijgende 200-dagenlijn (glooiende rode lijn), waar de koers van DSM boven blijft, valideert een positieve technische conditie.

De opwaartse richting van de B.O.B.-indicator (glooiende blauwe lijn) van DSM suggereert betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.





Unilever technisch sterk

Unilever is definitief doorgebroken: de voormalige barrières rond de toppen van 2017 en 2018 zijn gebroken.

Hierbij is een verbetering opgetreden en is de weg vrijgemaakt in eerste instantie richting de weerstand van 60-62 euro (berekend koersdoel). Maar ook hogere niveaus sluiten we niet meer uit.

Steun zien we rond 50,08 euro (de bodem van 17 april).

De 200-dagenlijn van Unilever (glooiende rode lijn), laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

De B.O.B. van Unilever stijgt en suggereert betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.





SBM breekt oude toppen

SBM Offshore is in de laatste correctie opgevangen door de voormalige weerstand. Hiermee blijft het technische beeld positief en is ruimte vrijgekomen voor een stijging richting 20,93 euro (gevormd op 8 april 2011).

Een doorbraak van de laatste koerstop zou de verbetering bevestigen. De steun vinden we op 16,17 euro (de bodem van 21 oktober 2013).

De 200-dagenlijn van SBM Offshore laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

De stijgende Best of the Best indicator (doorlopende glooiende blauwe lijn = B.O.B.) suggereert betere prestaties van SBM Offshore vergeleken met de rest van de markt.