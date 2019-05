TA: Code Oranje, verkoopdruk neemt toe

begin nu langzaamaan eindelijk wel een beetje op niveau te komen van dit spelletje dat het een beetje ergens over gaat



maar consistentie bewaken blijft ding, kennelijk doe je dat door ook regelmatig van je scherm weg te lopen en kastje nu en dan ff dicht te doen.. mindset resetten :)



volgende stap is upscalen maar dat is ook nog wel een uitdaging, met name bij fdax merk ik dat ik wel eens freeze-momentjes heb a.g.v. het risico, niet tijdig verlies nemen en blijven zitten. Mijn omgang met Exit loss is bij grotere exposure aanzienlijk minder.



De nieuwe MES-futures komen wel als geroepen daarin,makkelijker inschalen, iets meer vergevingsgezind, sindsdien handel ik ook weer actiever op de S&P