Slot: China slaat terug!

De AEX (-1,2%) deed vanochtend nog een dappere poging om te zorgen voor de ommekeer, maar in de loop van de dag zakte de hoofdindex steeds verder weg. Handelszorgen zijn de boosdoener.

Dat er geen akkoord zou worden gepresenteerd afgelopen weekend zat wel redelijk ingeprijsd. Dat China terugslaat met hogere importtarieven op Amerikaanse producten beslist niet. Het nieuwe tarief wordt verhoogd naar 25% en wekt de angst dat het van kwaad tot erger gaat.

Het onderstaande tweetje van Trump kon de Chinese leider Xi Jinping dus niet op andere gedachten brengen. Zo verrassend is dat eerlijk gezegd nou ook weer niet. Een middelbare scholier had hem ook kunnen schrijven.

I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out!