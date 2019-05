Hollandse Aandelenavond: Jos Versteeg Categorie: Beurs vandaag

Binnenkort is het weer zover en organiseert IEX samen met BNP Paribas weer de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Zes beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen waarvan zij denken dat die kansrijk zijn de komende tijd. Niet ontevreden Mijn tips van vorig jaar waren Besi, ING en Boskalis. Het forse rendement op Besi (+30%) werd flink aangevreten door de verliezen op ING Groep (-5%) en Boskalis (-4%), wat duidelijk minder goede tips waren. Bij gelijke weging van de drie kom ik op dit moment op een totaalrendement van +7%. En dat is net wat beter dan het totaalrendement van de AEX (+6%). Ik blijf benadrukken dat beleggen met een horizon van één jaar veel te kort is; alle drie de aandelen hebben bij ons nog een positieve opinie. Besi Bij Besi was ik wat vroeg en wie het de volgende dag heeft gekocht heeft nog even wat pijn moeten lijden, maar vanaf de herfst herstelde het aandeel aanzienlijk. Dat Besi vanaf de bodem naar de recente top al met circa 80% is gestegen, is niet uitzonderlijk. In de afgelopen 20 jaar is de koers van de chipmachineproducent verscheidene keren tussen 4 en 600 procent gestegen. Mijn koersdoel staat op €40, we hebben nog wel even te gaan met Besi. ING Wat betreft ING Groep; die tipte ik laatst bij het RTL webinar. Minachting was mijn deel. Nee, voor de financiële sector ziet het er slecht uit: de lage rente en de hoge reguleringskosten maken het moeilijk voor banken. Maar als je dan toch een bank wilt kopen, biedt ING wel een aantrekkelijk dividend van ruim 6% en het dividend is nog progressief ook. Het specifieke digitale model van ING in de challengermarkten maakt groei mogelijk en sterke kostenbeheersing op langere termijn. Ook voor ING Groep blijft mijn opinie positief. Boskalis De storm is voor Boskalis nog niet voorbij. Het marktherstel kan lang duren. De olieprijs staat er al een stuk beter voor, maar de investeringen in de olie-industrie trekken op zee nog niet echt aan. De industrie kan op termijn echter niet zonder nieuwe zeer grote olievelden die waarschijnlijk alleen nog maar op zee worden gevonden. Op wat langere termijn kan de markt voor Boskalis aanzienlijk herstellen. Het is altijd al een grillige markt geweest. Voor mijn tips op de aanstaande Hollandse Aandelenavond ga ik weer de zee op om bodem te vissen, zoek ik het in fijne techniek en sluit ik af met een ijzersterke tip. 15 mei meer nieuws Aanstaande woensdag 15 mei presenteren zes experts hun drie favoriete aandelen van eigen bodem. De Jaarbeurshal in Utrecht is inmiddels uitverkocht, maar u kunt de Hollandse Aandelenavond ook vanuit uw luie stoel online volgen. MELD U HIER AAN

