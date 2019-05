Hollandse Aandelenavond: Royce Tostrams

Binnenkort is het weer zover en organiseert IEX samen met BNP Paribas weer de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Zes beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen waarvan zij denken dat die kansrijk zijn de komende tijd.

Each rally...

Op de Hollandse Aandelen Avond van 2018 was ik positief. Mijn langetermijnadvies vorig jaar, de AEX sloot die dag op 549, was ‘Buy the Dips’. Mijn stelling daar ‘each rally climbs a wall of worry’. Toen speelde de dreigende escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China een rol.

Ook dit jaar handhaaf ik dit advies. Op het moment van schrijven staat de beurs rond 565 en speelt de handelsoorlog nog steeds.

Op de Hollandse Avond van vorig jaar besprak ik AMG, Basic Fit en Unilever. Als shortkandidaat tipte ik Aegon, op een koers van 5,12. Nu bijna een jaar later (eind juni), noteert Basic Fit ruim 8% hoger, Unilever won ruim 10%, maar heeft AMG dik 40% prijsgegeven.

Om met de short te beginnen, sindsdien is Aegon ruim 20% gedaald naar een dieptepunt 4. Daarna trad een herstel op naar thans 4,70.

Basic Fit

Technisch ligt Basic Fit nog op koers, maar nadert nu wel het all-time-high 33,15, van 28 september 2018. Dit maakt Basic Fit gevoelig voor winstnemingen, waardoor ik dit aandeel uit mijn top 3 haal.

Unilever

Technisch is Unilever de laatste maanden van 2018 wat achtergebleven. Maar in deze correctie is op de langetermijngrafiek wel een fors hogere bodem gevormd rond 45. Daarna is Unilever flink gerallied, waarbij de all-time-highs van 2017 rond 52,31 zijn gebroken. Hierdoor is de weg vrij naar boven.

Ik handhaaf Unilever dan ook in mijn top 3, dat is dan voor het derde jaar. Technisch is de 10-jarige uptrend geheel intact.

Over AMG kan ik kort zijn, daar zit nog te veel pessimisme in.

Op dit moment zit ik met al mijn portefeuilles overwegend Long. Ik houd Turbo’s long aan in de aandelen AbInbev, Royal Dutch, IMCD en in de indices: AEX, DAX, Eurostoxx Banks en de Nikkei. Mijn Turboportefeuille zit begin mei voor 45% liquide.

Kandidaten

De alternatieve aandelen voor volgend seizoen presenteer ik op 15 mei. Ik heb ook nu weer een boodschappenlijstje klaar, van fondsen met voldoende opwaarts potentieel. Hieruit zal ik de komende week mijn Top 3 samenstellen.

Mijn lijstje waarop de volgende namen prijken:

Accsys Technologie

DSM

Fagron

Galapagos

Heineken

Relx

SBM Offshore

Signify

Takeaway.com

IMCD

Wolters Kluwer

15 mei meer nieuws

Aanstaande woensdag 15 mei presenteren zes experts hun drie favoriete aandelen van eigen bodem.

