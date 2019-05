Hollandse Aandelenavond: Nico Bakker

Binnenkort is het weer zover en organiseert IEX samen met BNP Paribas weer de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Zes beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen waarvan zij denken dat die kansrijk zijn de komende tijd.

Als aanloop daar naartoe wil ik graag terugblikken op de tips van vorig jaar, wat is er van terecht gekomen, wat mogen we nu verwachten van de tips van toen en wat en hoe ga ik tippen voor de editie van dit jaar?

AEX index kan veel hoger

Mijn eerste tip was de AEX index zelf. Toen noteerde de beursbarometer iets boven de verwachte bodem op 545 met de intentie door te stomen naar 577 en mogelijk hoger.

Welnu, de 577 hebben we even gezien maar al rap volgde een koersval naar 472, vooral in de dramatisch verlopen decembermaand in 2018.

“Wat een ellende, wat een donkere wolken, het komt nooit meer goed”, was de overheersende gedachte. Behalve als je met Dashboard Beleggen de markt volgt. Want de maandchart gaf aan dat met het nodige gepiep en gekraak de 475 zone de bulls in de race moest houden om de langeretermijntrend nieuw leven in te kunnen blazen.

Let op de maandcharts

We weten allemaal dat nadien een rappe opmars volgde tot aan de 570 zone aan toe. Dit brengt mij tot de coaching aanbeveling om voor dit soort events voortaan de maandcharts te consulteren.

De houdbaarheidsdatum voor de tips is dan sowieso langer, hetgeen wel handig is voor tips die vrijwel een jaar blijven staan. Tussentijds ingrijpen is er niet bij, tenzij u mij volgt op Twitter. Dan bent u als eerste op de hoogte van wijzigingen in coaching tips.

Het lijkt mij dan ook raadzaam om de maandgrafiek van de AEX te consulteren. Dan blijkt dat de ondertoon ijzersterk is en dat het een kwestie van tijd lijkt, wanneer de rode streep bij 577 wordt geslecht, om aansluitend door te kunnen stomen naar 600 en hoger.

Zo, de eerste tip is binnen.

Akzo kopen op zwakte

Vorig jaar tipte ik AkzoNobel, omdat volgens de regels van het Dashboard beleggen een UP conditie valide was, met dus zicht op hogere niveaus. Echter, Akzo werd meegezogen door de AEX de diepte in naar 63,50.

Ook voor Akzo volgde een rap herstel tot een recente top op ruim €80, met thans een turbulente correctie ofwel afkoeling tot mogelijk €72,00. Dus uiteindelijk kwam het wel goed met de tip.

Maar actieve dynamisch ingestelde beleggers hebben tussentijds wel afscheid genomen van koopposities en op lagere niveaus weer stukken opgepikt.

Kopen op zwakte heet dat, hetgeen ook prima zichtbaar is op de afgebeelde maandchart. Een keurige serie hogere toppen en hogere bodems, met thans mogelijke bodemvorming rond €75 om daarna de high op 80+ op te zoeken en te passeren.

Wacht wel even op een witte candle om met de bulls mee te doen. Stiekem een tweede TA coaching tip.

Unilever recordregen

De derde tip vorig jaar was een zogenaamde tweetrapsstrategie voor Unilever. De weekchart gaf aan dat een opleving naar de sterke weerstandzone rond €49 tot 50 een haalbaar scenario zou zijn.

Dus eerst maar eens meeliften naar die zone, om vervolgens bij een uitbraak en dus het verlaten van een trading range koopposities uit te breiden. Een felle opwaartse beweging lag dan immers voor de hand.

Welnu, de spelers hebben zich prima aan de spelregels gehouden. We hebben een mooie bullenparade gezien tot ruim €53 aan toe. En de maandgrafiek geeft aan dat de bulls nog niet klaar zijn. Zij bevinden zich op ‘uncharted territory’. Ze zijn nog nooit zo hoog geweest.

Maar eens aanzien tot hoelang de recordregen aanhoudt om aansluitend een afkoeling te zien tot aan mogelijk de oude weerstandzone rond €49 tot 50.

Mijn derde TA coaching tip luidt om koopposities in dit fonds aan te houden en mogelijk uit te breiden na een succesvolle correctiebeweging.

Coaching tips 2019

De oplettende lezer heeft natuurlijk in de gaten dat de hiervoor genoemde tips een update zijn van de coaching-aanbevelingen zoals ik die vorig jaar heb gepresenteerd.

Als aanvulling een blik op de maandchart om vast te kunnen stellen hoe het is gesteld met de trend en het sentiment richting het jaarultimo en daaroverheen.

Ik zal dat ook doen voor de drie verse tips die ik op de Hollandse Aandelenavond ga presenteren. Ik ga snuffelen in mijn prentenkabinet, op zoek naar kansrijke kandidaten.

15 mei meer nieuws

Aanstaande woensdag 15 mei presenteren zes experts hun drie favoriete aandelen van eigen bodem. De Jaarbeurshal in Utrecht is inmiddels uitverkocht, maar u kunt de Hollandse Aandelenavond ook vanuit uw luie stoel online volgen.

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.