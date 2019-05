Fondsenrondje: Sif vliegt, KLM daalt

De AEX (+0,5%) maakt het verlies van gisteren alweer voor de helft goed. Daarmee is de 570-puntengrens bijna weer genaderd. Het is vooral wachten op het Amerikaanse banenrapport.

Om 14.30 uur wordt bekend hoeveel arbeidsplaatsen er in april zijn bijgekomen. De verwachtingen zijn hooggespannen, want de markt gaat uit van een groei van 180.000 banen. Of de koersen omhoog spuiten bij een grote meevaller, is echter de vraag.

Een goed cijfer kan misschien de opmaat zijn naar een renteverhoging, of tenminste geen verlaging. Let ook even op de loongroei. Analisten gaan uit van een plus van 0,3% maand op maand. Bij een grotere stijging zou de dollar weleens fors kunnen aansterken.

In het liveblog houden wij u hier in ieder geval van op de hoogte.

Groter verlies AirFrance-KLM

Geen stakingen, maar toch een groter verlies voor AirFrance-KLM (-4,4%). Uiteraard is het eerste kwartaal beroerd, maar het nettoverlies van €320 miljoen is ronduit teleurstellend. De oorzaken kunt u zelf inkoppen: hogere brandstofkosten, tegenzittende valuta's (zit nooit mee) en meer concurrentie.

De omzet steeg wel met 2%, maar de opbrengsten per passagier daalden juist. Een lichtpuntje is er ook, zo bedraagt de vrije kasstroom €241 miljoen. Deze wordt gebruikt om de schulden verder af te bouwen.

Volgens de IEX Beleggersdesk is een net/debt ebitda van 1,4 te hoog voor een sterk-cyclische en kapitaal-intensieve branche als de luchtvaart.

Sif

Tot vandaag behoorde Sif tot de groote bleeders van het Damrak. De funderingsspecialist had lange tijd last van de dip in de offshore markt, maar er lijkt nu voorzichtig een draai te komen. Dat zijn precies de berichten die beleggers willen horen. Niet voor niets staat er een plus van 6,7% op het bord.

In het eerste kwartaal steeg de productie met 4Kton naar 42Kton. Voor de tweede jaarhelft rekent het bedrijf op een normale productie van 60Kton. Sif rekent op betere tijden, want het aantal FTE steeg van 429 naar 512.

Reden genoeg voor de IEX Beleggersdesk om het advies te wijzigen.

Brede markt

De AEX stijgt 0,5% en presteert daarmee in lijn met de DAX (+0,4%) en CAC (+0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 5,2% omlaag en noteert 12,1 punten.

De Amerikaanse futures noteren plusjes van 0,2% voor de S&P500 tot 0,5% voor de Nasdaq100.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,116 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,22%) en Duitse (0,04%) rente lopen twee basispunten op.

Goud (-0,0%) heeft het de laatste paar dagen niet.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,2%) geven wat terrein prijs. De percentages in de IEX-One zijn helaas niet goed weergegeven. Wordt aan gewerkt.

Bitcoin (+3,2%) gaat wel erg goed

Het Damrak

Koersdoelverhogingen van CFRA en Berenberg doen de koers van Royal Dutch Shell (+0,9%) goed. Extreme opwaartse bijstellingen zijn het nou ook weer niet.

(+0,9%) goed. Extreme opwaartse bijstellingen zijn het nou ook weer niet. DSM daalt 0,8%, terwijl de cijfers van BASF wel positief worden ontvangen.

De aandeelhouders General Atlantic en Pentavest hebben middels een versnelde veiling in totaal 1,1 miljoen aandelen Adyen (-4,4%) verkocht. De opbrengst bedraagt €750 miljoen.

(-4,4%) verkocht. De opbrengst bedraagt €750 miljoen. Zwaargewicht Unilever (+1,2%) trekt de AEX omhoog.

(+1,2%) trekt de AEX omhoog. Vastgoed ligt er weer eens zeer beroerd bij. Unibail Rodamco (-1,0%), Eurcommercial Properties (-1,4%) en Wereldhave (-1,0%) staan vandaag bovenaan het lijstje dalers.

(-1,0%), (-1,4%) en (-1,0%) staan vandaag bovenaan het lijstje dalers. AMG (-1,0%) noteert vandaag €0,30 ex-dividend.

(-1,0%) noteert vandaag €0,30 ex-dividend. ASMI (+1,8%) koerst weer boven de €60.

(+1,8%) koerst weer boven de €60. Puike cijfers van Brunel (+4,5%). Afgelopen kwartaal steeg de omzet met 25% ten opzichte van Q1 2018. Omzet Brunel trekt een sprintje #Brunel https://t.co/86KLgzQAa5 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 3, 2019

(+4,5%). Afgelopen kwartaal steeg de omzet met 25% ten opzichte van Q1 2018. ForFarmers (+4,3%) kwam gisteren langs met een winstwaarschuwing, maar is vandaag weer in de gratie. Zo snel kan het gaan in de beleggerswereld.

(+4,3%) kwam gisteren langs met een winstwaarschuwing, maar is vandaag weer in de gratie. Zo snel kan het gaan in de beleggerswereld. Misschien dat hierdoor de koers van Ajax (+2,4%) verder oploopt. Goeie spits idd, Ziyech https://t.co/6nahMKf4k8 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) May 2, 2019

