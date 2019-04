Fondsenrondje: Goed nieuws uit China

Het gesprek aan de keukentafel is natuurlijk de fantastische 2-1 overwinning van Ajax (+8,5%) tegen Juventus. Ook de AEX (+0,2%) doet het vandaag niet onaardig. Zwaargewicht ASML (+2,7%) trekt door haar goede kwartaalcijfers de kar.

Ook goede berichten vanuit China. De industriële productie steeg in maart met 8,5% ten opzichte van diezelfde maand een jaar geleden. Dit was veel beter dan waar analisten op hadden gerekend (+5,6%). Ook het Chinese BBP steeg in het eerste kwartaal sneller dan verwacht (+6,4% vs 6,3% YoY).

Als dan ook nog alle cijferaars op het Damrak meevallen met hun kwartaalcijfers, is het niet onlogisch dat de AEX op 567,27 punten een nieuwe intraday high op het bord zet. Er zijn van die momenten op de beurs dat iedereen winnaar is.

ASML

ASML (+2,7%) weet traditiegetrouw de verwachtingen van analisten te verslaan. Zowel de omzet van €2,2 miljard als de brutomarge (41,6%) vielen hoger uit dan gedacht. Maar bij techbedrijven gaat het uiteraard om de outlook.

De orderintake is wat de IEX Beleggersdesk betreft aan de magere kant, maar de eerder afgegeven guidance wordt gehandhaafd. Enige minpuntje is dat de operationele winst naar alle waarschijnlijkheid in de eerste helft van dit jaar blijft steken op €782 miljoen, daar waar deze vorig jaar €1,3 miljard bedroeg.

Belangrijkste oorzaak is de lagere winstgevendheid van de nieuwste generatie EUV-machines die aan omzetaandeel wint. Aan de andere kant zit dit allang in de koers verwerkt.

Vopak

Ook Vopak knalt er met een plus van 5,0% vandoor. De bezettingsgraad daalde weliswaar licht naar 86%, maar er werd in het eerste kwartaal op een 3% hogere omzet wel een enorme winststijging van 18% in de boeken gezet.

Het olieopslagbedrijf is volop bezig zich minder te richten op olie en juist meer op LNG, chemicaliën en industriële gassen. Om dit te bereiken heeft Vopak vier Europese terminals verkocht en nieuwe terminals geopend in onder andere Azië en de VS.

Deze koersstijging is een welkome meevaller voor beleggers, want het aandeel behoort dit jaar tot de underperformers binnen de AEX. Het dividend van €1,10 is misschien geen vetpot, maar wel €0,05 hoger ten opzichte van een jaar geleden.

De IEX Beleggersdesk kijkt met interesse naar het aandeel.

Brede markt

De AEX stijgt 0,2% en is daarmee de beste Europese index van de dag.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 2,5% omlaag en noteert 10,5 punten.

De Amerikaanse futures staan 0,1% à 0,3% in de plus.

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,132 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,26%) en Duitse (0,09%) tienjaarsrente stijgen twee basispunten.

Goud (+0,1%) doet vrij weinig

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (+0,5%) weten de weg omhoog weer te vinden.

Bitcoin (-0,2%) maakt een pas op de plaats.

Het Damrak

De verzekeraars Aegon (+1,8%), ASR (+0,6%) en NN Group (+1,3%) profiteren van de oplopende rentes.

Industrie-aandelen zoals Aalberts (+1,9%), ArcelorMittal (+3,6%) en Aperam (+2,2%) liggen er ook erg goed bij. De goede cijfers over de Chinese industriële productie zouden zomaar een belangrijke rol kunnen spelen.

De aandeelhouders van ING (-0,7%) zitten niet te wachten op een fusie met Commerzbank.

IMCD (-1,6%) wordt van de kooplijst van Berenberg gehaald. Het aandeel gaat naar houden van kopen en naar €65,50 van €71.

Besi (+2,3%) en ASMI (+1,3%) profiteren van de goede cijfers van ASML.

Meestal stellen de kwartaalresultaten van TomTom (+3,8%) teleur, maar dit keer niet. Volgens de analisten van ING valt vooral de teruggang van de consumententak mee. De Nederlandse grootbank handhaaft haar koopadvies en koersdoel €9,50.

Kiadis (+4,2%) neemt het Amerikaanse CyroSen over. Het is allemaal heel ingewikkeld wat dat bedrijf precies doet, maar een analist van KBC is er erg blij mee. Het koopadvies en koersdoel van €20,50 blijven gehandhaafd.

